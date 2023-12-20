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Dünya medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye çektiği resti konuşuyor: İsveç'in NATO üyeliğine F-16 şartı

İsveç'in NATO'ya katılım şartına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan dönüşü özellikle ABD'ye verdiği mesajlar, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Gazeteler üyeliğin ertelenmeye devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-16 şartını öne sürdüğünü yazdı.

09:47 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:48 - 20/12/2023 Çarşamba
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Joe Biden - Recep Tayyip erdoğan
Joe Biden - Recep Tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, ABD'nin F-16 savaş uçakları konusunda sözünü tutması halinde TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine olumlu bakışının hızlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.


AP: İsveç'in NATO üyeliği F-16'lara bağlı


ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini ABD'nin F-16 satışlarını onaylaması ve Kanada'nın silah ambargosunu kaldırmasıyla ilişkilendirdiğini yazdı.



Haberde, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye parlamentosu tarafından onaylanmasının, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alma talebini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi." denildi.


Erdoğan'ın ayrıca, Kanada ve diğer NATO müttefiklerinin Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu kaldırması gerektiğinin de altını çizdiği kaydedildi.


Reuters: Türkiye İsveç'i bekletiyor


İngiltere merkezli Reuters, ABD'nin F-16 tedarikini gerçekleştirmesini ve Kanada'nın ambargoları kaldırmasının, İsveç'le ilgili süreci hızlandıracağını aktardı.


Türkiye'nin, Finlandiya'nın üyeliğine nisan ayında onay verdiği ancak İsveç'i bekletmeyi sürdürdüğü vurgulandı.


40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 79 modernizasyon kitinin Ankara tarafından tedarik edilmek istendiği notu paylaşıldı.



The Hill: Türkiye süreci erteliyor


"Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini, ABD'nin F-16'ları onaylamasına bağladı." diyen The Hill, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine yer verdi:


ABD'nin F-16 meselesine ilişkin olumlu adımları ve Kanada'nın verdiği sözleri tutması, parlamentomuzun İsveç'in üyeliğine olumlu bakışını hızlandıracaktır.


Türkiye'nin, İsveç'in askeri ittifaka katılma girişimini henüz onaylamadığı ve süreci ertelediğine dikkat çekildi.


İsveç'in ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra "temelden değişen" güvenlik ortamına yanıt olarak NATO'nun bir parçası olmayı istediği belirtildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin AB'ye üyelik sürecini değerlendirdi: Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin AB'ye üyelik sürecini değerlendirdi: Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Avrupa Birliği’nin yakın zamanda üç ülkeye ilişkin önemli kararlar almasına ilişkin soruya, "Onlara adaylık statüsü vermesi demek, bunların gelip de Avrupa Birliği’ne üye olması anlamına gelmez. Onlarla bir süreç başlatılacak, onlar da oyalanacak. Bu ülkelerin hiçbirisi, bir Türkiye değil. Avrupa Birliği’nin, bundan sonra Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım.” cevabını verdi. Türkiye’nin ne kadar önemli ve ne kadar etkili bir ülke olduğunun son yıllarda yaşanılan süreçlerde bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, "Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir. Belki de Macaristan’ın dönem başkanlığında bu konu masaya çok daha farklı bir şekilde yatırılıp ona göre yeni bir adım atma durumu gündeme gelebilir.” dedi.


#İsveç
#Recep Tayyip Erdoğan
#nato
#ABD
#F16
#savaş uçakları
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