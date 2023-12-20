Dünya medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye çektiği resti konuşuyor: İsveç'in NATO üyeliğine F-16 şartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Avrupa Birliği’nin yakın zamanda üç ülkeye ilişkin önemli kararlar almasına ilişkin soruya, "Onlara adaylık statüsü vermesi demek, bunların gelip de Avrupa Birliği’ne üye olması anlamına gelmez. Onlarla bir süreç başlatılacak, onlar da oyalanacak. Bu ülkelerin hiçbirisi, bir Türkiye değil. Avrupa Birliği’nin, bundan sonra Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım.” cevabını verdi. Türkiye’nin ne kadar önemli ve ne kadar etkili bir ülke olduğunun son yıllarda yaşanılan süreçlerde bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, "Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir. Belki de Macaristan’ın dönem başkanlığında bu konu masaya çok daha farklı bir şekilde yatırılıp ona göre yeni bir adım atma durumu gündeme gelebilir.” dedi.