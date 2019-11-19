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Dünya üzerinde görmezden gelinen çocuklar için buluşacaklar

Bileşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne rağmen dünyada görmezden gelinen çocuklar için toplanılacak. En temel hak olan yaşama hakkı elinden alınan savaş mağduru çocukları başta olmak üzere dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu hakların korunması ve her türlü istismara, ihmale karşı dokunulmazlığını savunmak için 20 Kasım günü İstanbul Beyazıt Meydanı başta olmak üzere tüm Türkiye'de çocuklar için bir araya gelinecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binlerce çocuğun yaşam hakkı çeşitli nedenlerle yok sayılıyor.
Binlerce çocuğun yaşam hakkı çeşitli nedenlerle yok sayılıyor.

20 Kasım 1989’da kabul edilen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi otuzuncu yılını geride bırakıyor. Sözleşme dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu hakların korunması ve her türlü istismara, ihmale karşı dokunulmazlığını amaçlıyor olsa da, insanlık ne yazık ki bu asgari standartları sağlamaktan uzak görünüyor.

Her gün binlerce çocuğun yoksulluk ve hastalıklar sebebiyle öldüğü, dünyanın bir bölgesinde israf ve tüketim kültürü milyonlarca ton çöp çıkarırken, başka bir bölgede insanların açlıktan hayatını kaybettiği dünyada bu çarpık durumun sona erdirilmesinden başka bir çözüm olmadığını dile getiren Genç İHH ekibi bu konuda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

En temel hak olan yaşama hakkı elinden alınan savaş mağduru çocuklar, yaşamına devam etse dahi sahip olduğu haklardan yararlanamayan çocuklar için kısacası Çocuk Hakları Sözleşmesinin ulaşamadığı bütün çocuklar için gençler olarak başta İstanbul (Beyazıt Meydanı) olmak üzere birçok ilde bir araya gelinecek. Çocukların da kendi haklarıyla ilgili açıklamada bulunacağı çalışmada dünyanın farklı bölgelerindeki çocukların çizmiş olduğu resimler sergilenecek.

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