Dünyaca ünlü Alman firması Türkiye'de en büyük tek hatlı PET geri dönüşüm tesisini kuruyor

Dünyaca ünlü Alman Geri Dönüşüm Firması Türkiye'de en büyük tek hatlı PET geri dönüşüm tesisini kuruyor ​

Tüketim malları şirketi Engin Group'un bir parçası olan Futurapet, ana şirketi tarafından plastiklerini emtia döngüsüne çevirmeyi amaçlıyor

Proje şirketin ‘sürdürülebilir gelecek vizyonu’ stratejisine ulaşmasında en önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Başlangıç hedefi olarak belirlenen şişeden şişeye günde 90 ton yüksek kaliteli PET geri dönüşümüne ulaşılması bekleniyor.

Ayrıca şirketin en büyük dönüşüm merkezi olacak Düzce yerleşkesi Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak.

Düzce yerleşkesinin inşaatı geçen sene biterken, geri dönüşüme geçtiğimiz günlerde start verildi.