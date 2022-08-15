Gündem Dünyaca ünlü Alman firması Türkiyede en büyük tek hatlı PET geri dönüşüm tesisini kuruyor
DÜZCE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyaca ünlü Alman firması Türkiye'de en büyük tek hatlı PET geri dönüşüm tesisini kuruyor

Almanya merkezli geri dönüşüm teknolojileri geliştiricisi "Herbold Meckesheim", Türkiye merkezli en büyük tek hatlı PET geri dönüşüm tesisini kurdu. Düzce'de yer alan tesisin inşaatı geçen sene tamamlanmış olup faaliyete girmemişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Dünyaca ünlü Alman firması Türkiyede en büyük tek hatlı PET geri dönüşüm tesisini kuruyor
Dünyaca ünlü Alman Geri Dönüşüm Firması Türkiye'de en büyük tek hatlı PET geri dönüşüm tesisini kuruyor ​

Tüketim malları şirketi Engin Group'un bir parçası olan Futurapet, ana şirketi tarafından plastiklerini emtia döngüsüne çevirmeyi amaçlıyor

Proje şirketin ‘sürdürülebilir gelecek vizyonu’ stratejisine ulaşmasında en önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Başlangıç hedefi olarak belirlenen şişeden şişeye günde 90 ton yüksek kaliteli PET geri dönüşümüne ulaşılması bekleniyor.

Ayrıca şirketin en büyük dönüşüm merkezi olacak Düzce yerleşkesi Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak.

Düzce yerleşkesinin inşaatı geçen sene biterken, geri dönüşüme geçtiğimiz günlerde start verildi.

TOKİden kaçırılmayacak fırsat

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat

​20 ilde açık artırmayla satılacak.
Tuz Dağındaki kilden yaptılar

Tuz Dağı'ndaki kilden yaptılar

​Türkiye'de seri üretime geçilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenleniyor.

En çok ihtiyaç duyulan anda toplu taşımaya ulaşılamıyor.

30'dan fazla üründe indirim bugün başladı.

​'İlişklerimizi genişleteceğiz'

Binlerce kişi ev sahibi olacak.

Binlerce kilometrece yol kat ederek geliyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.