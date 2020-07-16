Dünyada da unutulmadı: Dünyanın birçok yerinde şehitlerimizi anma etkinlikleri düzenlendi

15 Temmuz, Türkiye’nin yanı sıra dünyada da unutulmadı. FETÖ’nün alçak darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlar, şehitlerimiz için anma etkinlikleri düzenlendi. Belçika’dan Etiyopya’ya, ABD’den Endonezya’ya, İngiltere’den Filistin’e, Libya’dan Japonya’ya kadar birçok ülkede şehitler için dualar etti.

CANLI ETKİNLİK

Moskova

Birçok ülkedeki büyükelçilerde de törenler düzenlenerek kanlı örgütün gerçekleştirdiği darbe girişimi anlatıldı Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Belçika ve Afganistan anma töreni düzenlenen ülkelerden. Avustralya’da da başkent Canberra, Sydney ve Melbourne şehirlerinde törenler düzenlendi. düzenlendi. Başkent Canberra ve Sydney’deki törenler vatandaşların yanı sıra çeşitli ülkelerden temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Kovid-19 yasaklarının sıkılaştırıldığı Melbourne’de ise kısıtlı katılımla yapılan tören, Başkonsolosluğun sosyal medya sayfasından canlı yayımlandı.

GÜNDEM 15 Temmuz Malazgirt'tir Çanakkale'dir: Halkın destanı dördüncü yıl dönümünde yurt genelinde anıldı

FİLM GÖSTERİMLERİ OLDU

Bosna Hersek

***

Arnavutluk

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında anma programları düzenlendi. Kuzey Makedonya’da şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen anma programında Yunus Emre Enstitüsü tarafından “15 Temmuz” konulu belgesel film gösterimi yapıldı. Saraybosna’daki anma etkinlikleri kapsamında, Maarif Okulları’nda şehitler anısına fidan dikildi.

REKLAM

LİBYA’DA DA RESİM SERGİSİ

Libya’da da Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi. Elçilik rezidansında düzenlenen programa, Libya Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkedeki Türk toplumundan vatandaşlar, iş insanları ve Libyalı davetliler katıldı. Anma programında, 15 Temmuz gecesinden karelerin bulunduğu fotoğraf sergisi de yer aldı.

FETÖ’YÜ ANLATTILAR

Japonya’da Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenledi. Anma programına, iş insanları, akademisyenler, büyükelçilik yetkilileri, Türk toplumunun temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Türk toplumunun Japonya’daki temsilcilerinin katılımcılara hitap ettiği programda darbe teşebbüsü gecesine ait fotoğraf sergisi açıldı. Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi. Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, Türkiye ve Türk halkına karşı FETÖ’nin planlı darbe girişiminde yaşanan olaylara ilişkin detaylı bilgi verdi.





GÜNDEM Minnettarız: 15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde kahramanlarımız unutulmadı

DESTEK MESAJLARI

Malezyalı sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’ye destek mesajlarını iletti. Açıklamalarda, 15 Temmuz şehitleri rahmetle anıldı ve gazilere şifalar dilendi. Suriye Geçici Hükümeti, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde, milli iradeyi savunma uğruna şehit düşenleri saygı ve rahmetle yad etti. İtalya’da Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde de Büyükelçi Murat Salim Esenli’nin ev sahipliğinde bir tören düzenlendi.

ABD’ye bu kez havadan anlattık!

ABD

ABD’de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekildi. “15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi” ve ‘’Türk Milletinin Zaferi’’ yazılı ilan kamyonları, New York’un Manhattan, Brooklyn ve Queens bölgelerinin en işlek caddeleriyle başkent Washington DC ve FETÖ’nün karargahının bulunduğu Pennsylvania’daki çiftlik etrafında gün boyu dolaştı. “Terörist FETÖ’yü durdurun” yazılı pankart taşıyan uçaklar ise aynı bölgelerde gün boyu uçtu. Öte yandan ABD’nin etkili gazetelerinden Washington Post’a ilan verildi. TASC öncülüğünde verilen, 251 şehidin isimlerinin de yer aldığı tam sayfa ilanda FETÖ’nün Türkiye’deki demokrasi karşıtı darbe girişimi vurgulandı.

REKLAM

Düşüncelerimiz sizinle

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Fermacu, Twitter paylaşımında, “Milletim ve şahsım adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dualarına katılıyor, Cumhuriyet’inizi korumak için şehitlerinizin fedakarlığı ve cesur vatandaşlarınızın derin kararlılığını anıyoruz. Düşüncelerimiz sizinle” ifadelerine yer verdi.

OYNAT 00:59 Yurdun dört bir yanında camilerden sela sesleri yükseldi Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Minnetle anıyoruz

Brüksel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Belçika’da da unutulmadı. Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliğinde şehitleri anma töreni düzenlendi. Büyükelçi Hasan Ulusoy, “15 Temmuz terörist darbe girişimi Avrupa yakın tarihindeki en kanlı darbe saldırısıdır. Türk demokrasisine kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını yitiren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duygularımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Törende, Büyükelçiliğin düzenlediği resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren gençlere çeşitli ödüller verildi.

Kahramanlar için 251 fidan dikildi

Pakistan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla anma töreni ve etkinlikler düzenlendi. Başkent Lefkoşa’da bulunan Boğaz Şehitliği’nin karşısındaki alana Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının organizasyonuyla 15 Temmuz’da hayatını kaybeden 251 şehit için 251 yerli zeytin fidanı dikildi. Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki Ankara Park’ta düzenlenen etkinlikte de, şehitlerin anısına 251 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da katıldı.

Filistinliler yanımızda

Filistin

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde yapılan programa, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer’in yanı sıra Türkiye’nin Filistin’deki temsilciliklerinde çalışanlar ile Filistinli davetliler katıldı. Filistinlilerin 15 Temmuz gecesi Türkiye halkının yanında olduğuna dikkati çeken Demirer, “Bizi destekleyen Filistinli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu desteği asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel film İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Milat' isimli özel film hazırlandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin dünya demokrasi tarihi açısından milat olduğunu anlatan film hazırlandı. Filmde, yabancı okulda ders veren eğitimci, dünya tarihinde halkın direnciyle engellenmiş darbe girişiminin olmadığını söylerken, dersi dinleyen öğrenci ise 15 Temmuz'da Türklerin tarih yazarak, darbe girişimini önlediğini anlatıyor. Görüntülerde, 15 Temmuz 2016'da yaşanan olaylardan da görüntüler yer alıyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Dualar şehitlerimize

Sırbistan

Sırbistan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında etkinlikler düzenlendi. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar’daki 15 Temmuz Kütüphanesi’nde şehitler için hatim duası okundu. Ülkede ayrıca dijital resim sergisinin açılışı yapıldı. Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yıllar geçse de Türk milletinin 15 Temmuz’da gösterdiği azmin, kararlılığın ve dik duruşun her zaman hatırlanacağını vurguladı.

Ailelere yardım paketi

Türkiye’nin Kişinev Büyükelçiliği

Türkiye’nin Kişinev Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına Moldova’ya gıda yardımında bulundu. Büyükelçilik binasında düzenlenen yardım teslim törenine, Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer ve Moldova İçişleri Bakanı Pavel Voicu katıldı. Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 251 şehit anısına ihtiyaç sahibi Moldovalı 251 şehit ve gazi ailesine yönelik gıda yardımı paketi, dağıtılmak üzere Voicu’ya teslim edildi.

Darbecileri iade edin

Batı Trakya’daki Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğunda anma programı yapıldı. Başkonsolos Murat Ömeroğlu, Yunanistan’ın da FETÖ’yle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almasını temenni ettiğini söyleyerek “Bununla birlikte Yunanistan’a kaçarak Dedeağaç’a inen helikopterde bulunan 8 darbecinin, ülkemize iadelerinin halen gerçekleşmemiş olmasını talihsizlik olarak nitelendiriyoruz. Darbeci hainlerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız sürmektedir” ifadelerini kullandı.