Minnettarız: 15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde kahramanlarımız unutulmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıldönümünde yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, Edirnekapı Şehitliğindeki kabirleri başında dualarla yad edildi. Anma programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, şehitler için dua etti. Şehitliği dolduran protokol üyeleri ve vatandaşlar da edilen dualara eşlik etti. Anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından, bazı şehit yakınları kabirlerin başında Kur’an-ı Kerim okudu, dualar etti. 15 Temmuz Şehidi Tahsin Gerekli’nin babası Nurettin Gerekli, oğlunun darbe girişimini duyduğu an Bayrampaşa’dan Saraçhane’ye gittiğini ve burada kalbinden vurularak şehit olduğunu söyledi. Gerekli, acısının hala taze olduğunu dile getirdi.

OYNAT 00:58 Pensilvanya'da FETÖ'ye Erdoğan dinletildi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve beraberindeki teröristlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümü yüksek sesli hoparlörler eşliğinde dinletildi. BiP'te paylaş

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EVLAT ACISIYLA BAŞ BAŞA KALDIK

Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı vatandaşların akınına uğradı.

Ankara’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde de tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Şentop, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve şehit yakınları katıldı. AK Parti genel merkezi önünde tankın üzerinde şehit olan damadı Emin Güner’in mezarını ziyaret eden Ahmet Erdem, “Acılarımızın tarifi yok. Torunum her gece sabahlara kadar ‘baba’, ‘baba’ diye ağlıyor. Allah kimsenin başına vermesin” dedi. Şehit Fazıl Gürs’ün babası Zafer Gürs ise oğlunun 15 Temmuz gecesi dünürüyle beraber Genelkurmay Başkanlığı önünde tanktan açılan ateşle şehit olduğunu söyleyerek, “Evlat acısıyla bizi baş başa bıraktılar. Vatan sağolsun” diye konuştu.

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KAHRAMANKAZAN ŞEHİTLERİNE ANMA

Ankara’daki Demokrasi Şehitliği’nde hem şehitler hem şehit aileleri yalnız bırakılmadı.

Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı da boş kalmadı. Ziyaretçiler şehitler için dualar etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan Hüseyin Güntekin’in ablası Nurten Sevük de “Acımız büyük ama gurur duyuyoruz her zaman da duyacağız. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu. 15 Temmuz 2016’da Akıncı Üssü’nden vatandaşlara açılan ateş sonucu 9 kişi şehit oldu, 92 kişi de yaralandı. Bu mücadele sonrası Kazan ilçesinin ismi Kahramankazan’ olarak değiştirildi. Darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü nedeniyle ilçede şehit olan 9 kişi, mezarları başında düzenlenen törenle anıldı.

Halisdemir’e koştuk

Şehidimizin kabrini ziyarete gelen Ender Halisdemir, Ömer Halisdemir’e olan hayranlığından dolayı soyismini değiştirdiğini söyledi.

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Şehitliğe gelenler kabir ziyareti sonrası Kur’an-ı Kerim okudu, dualar etti. İstanbul Arnavutköy Belediyesi’nce bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu’nda 25 bisikletli, 1100 kilometre katederek şehidin kabrine geldi. Vatan Yıldızları Vakfı ve Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen etkinlikte, THK öğretmen pilotu Orhan Özgülbaş, şehidin kabrinin üzerinde Türk bayrağı ve Ömer Halisdemir posteriyle motorlu yamaç paraşütüyle saygı uçuşu yaptı. Ziyaretçiler arasında soy ismini “Halisdemir” olarak değiştiren 30 yaşındaki Zabıta Memurluğu’nda çalışan Ender Halisdemir, İstanbul’dan gelerek şehit Halisdemir’in kabrini ziyaret etti. Ona hayran olduğu için soyisimini değiştirdiği ifade eden Ender Halisdemir, “Ona hayranlık duyuyorum. Oğluma adını vermek istedim fakat oğlumun da ölümlü olduğunu düşündüm. Soy ismini almayı düşündüm. Eski soy ismim Bükcüoğlu idi. Dilekçe verdim. Bir ay sonra da neticelendi. Halisdemir olarak ailemle şehidimizin soy ismini taşımaktan gurur duyuyorum” dedi.

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OYNAT 02:57 Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı FETÖ'cü askerlerin İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi başarıyla püskürtülürken, Ömer Halisdemir isimli astsubay tarihe geçecek bir kahramanlık sergiledi. Halisdemir, yönetime el koymaya kalkışan darbeci general Semih Terzi ve 7 kişiyi vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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Camilerde dualar eksik olmadı

Ali Erbaş, şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptı.

İstanbul’un 39 ilçesindeki merkez camilerinde 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu. Ankara’da da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla Beştepe Millet Camisi’nde düzenlenen mevlit programında şehitler dualarla anıldı. Gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Ali Erbaş, şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptı. Öte yandan, Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü’nce, Trakya’daki vakıf camilerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Edirne’de de Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce Selimiye Camisi’nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Şehitlerimizin ruhuna 251 hatim

15 Temmuz şehitleri için okunan 251 hatmin duası Sultanahmet Camisi’nde yapıldı. Hatim duasını İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı yaparken, cami çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, 251 şehidi 251 hatim ile andıklarını söyledi. Namaz sonrası İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokum ve şekerleme ikramında bulunuldu.

OYNAT 00:00 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için İstanbul Boğazı'nda saygı geçişi düzenlendi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), 15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde gaziler ve şehit yakınlarının katılımıyla anma töreni ve denizde saygı geçişi gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı'ndaki geçiş töreni havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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Şehitler makamı boş kalmadı

15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş, Şehitlik Makamı’nı ziyaret etti.

Darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş, Şehitlik Makamı’na geldi. Ziyaretçiler, 250 şehidin isminin yazıldığı makamda dualar etti. Bu arada Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, şehitlerin aziz hatırası için gece 24.00’te Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkı’ndan yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Makamı’na 51 bin adım atarak ulaştı. 38 kilometre yürüyerek 8 saat 16 dakikada makama vardığını belirten Gümüş, “15 Temmuz’da şu anki Türk Gençliği, İstanbul Boğazı’nı Fetullahçı Terör Örgütüne geçirmedi. Şu an onlar, dört duvar arasında. Bizim ise hür bayrağımız dalgalanıyor. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü bu örgüt çok tehlikeli bir örgüt. Allah tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifa versin” diye konuştu.

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Ayasofya Meydanı’nda 15 Temmuz

“15 Temmuz” temalı koreografi, Ayasofya Meydanı’nda sergilendi.

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“15 Temmuz” temalı koreografi, Ayasofya Meydanı’nda sergilendi.

İletişim Başkanlığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan “15 Temmuz” temalı koreografi, Ayasofya Meydanı’nda sergilendi. Ayasofya Camisi’nin önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’yle Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu. Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada ayrıca “Tek millet, tek bayrak, tek devlet” ile “15 Temmuz’u unutma” ve “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” koreografilerine yer verildi.

İBB önüne ziyaretçi akını

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit olan kahramanlar anıldı.

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehit olan kahramanlar anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Saraçhane’deki İBB binası önünde şehit düşenler için anma etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı şehitler panosunu inceleyip dualar etti. Bazı ziyaretçiler de darbe gecesi belediyenin süs havuzunda abdest alan vatandaşları temsilen konulan balmumu heykellerini inceledi.

OYNAT 02:05 15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik'ten İBB'ye tepki: 5 ay önce biten protokolü, 15 Temmuz'un yıldönümünde servis ettiler İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz Derneği ile İBB arasında yapılan protokolü iptal etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Tarık Şebik, Bu protokolün 25 Şubat 2020 tarihinde iptal edilmesine rağmen haberlerin 5 ay sonra bu dönemde servis edilmesini manidar buluyoruz dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 FETÖ'nün hesap veren önemli isimleri ve itirafları 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma ve açılan davalarda birçok ünlü isim sanık ya da şüpheli sıfatıyla yer aldı. İş, basın ve spor dünyasında yer alan bazı ünlü isimler FETÖ kapsamında yargılandıkları davalarda ceza aldı. Bazı örgüt mensupları yurt dışına kaçarken, bu isimlerin iadesi ile ilgili süreçler devam ediyor. BiP'te paylaş

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Fotoğrafları ağaçlara asıldı

Sergi, vatandaşların beğenisini kazandı.

Elazığ Fırat Üniversitesi’nce 251 şehidin isim ve fotoğraflarının yer aldığı kırlangıç bayraklar, yerleşkedeki ağaçlara asıldı. Sergi, vatandaşların beğenisini kazandı. Sergiyi gezen Bekir Cankara, “Şehitlerimizin resimlerini görünce tekrar 15 Temmuz gecesine gittim. Allah ülkemizi böyle hainlerle bir daha imtihan etmesin” diye konuştu. 18 yaşındaki Nurşen Aydın ise şehitlerin kahramanlığı sayesinde bugün ülkede huzur ve güven içinde yaşadıklarını vurguladı.

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OYNAT 06:42 Yücel Arzen ‘Meçhul Asker’i 15 Temmuz şehitleri için besteledi Ünlü müzisyen Yücel Arzen, Arif Nihat Asya'nın 'Meçhul Asker' şiirini 15 Temmuz şehitleri için besteleyip seslendirdi. Arzen ve ekibinin büyük beğeni toplayan performansına yapılan klipte 15 Temmuz şehitleri Mustafa Cambaz, Halil Kantarcı, Erol ve Abdullah Tayyip Olçok'tan görüntülere yer verildi. Klibin sonunda 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbecilere direnirken babası şehit düşen, ağabeyi ve kendisi gazi olan Emrah Akkan'ın sözleri de yayınlandı. BiP'te paylaş

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Zirvede ay-yıldız

Palandöken Dağı’nda bir araya gelerek, 150 metrelik Türk bayrağıyla, tekbirler eşliğinde zirveye yürüdü.

Erzurum’da gençler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Palandöken Dağı’da “ay yıldız koreografisi” oluşturdu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Palandöken Dağı’nda bir araya gelerek, 150 metrelik Türk bayrağıyla, tekbirler eşliğinde zirveye yürüdü. Gençler, yürüyüşün bittiği alanda şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu ve okudukları hatimlerin duasını yaptı. Gençlerden Bulut Alagaş ise yürüyüş sırasında sazıyla türkü söyledi. Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Alpin Doğa Sporları Kulübü sporcuları da kent merkezinden Palandöken Dağı’nın yaklaşık 2700 rakımlı kısmına kadar bisikletle çıktı.