​Dünyada sayılı ordu yapabilir.

Operasyonda 70’e yakın hava aracı yer aldı. Uzmanlar, harekatın direkt muhatabının PKK/PYD terör örgütü olmakla birlikte onlara destek veren ülkelere de mesaj taşıdığını ifade etti. Harekât özellikle teröre destek veren ülkelere de uyarı niteliğinde. Uzmanlara, mesajın adresi olarak Yunanistan, ABD, Rusya ve AB ülkeleri. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, harekâtta 70 tane F-16’nın görev aldığını ve bu kadar çok savaş uçağının aynı anda havalanmasını dünyada sayılı orduların yapabileceğini ifade ederek Türk ordusunun çok büyük başarılara imza attığını belirtti.

KARA OPERASYONU DA BEKLENİYOR

Hava harekatı geniş bir alanda yürütüldü. Pençe-Kılıç Harekâtı, 911 km Suriye hududu ve 425 km Irak hududu olmak üzere yaklaşık 1350 kilometrelik bir alanda düzenlendi. Suriye’de 4, Irak’ın kuzeyinde ise 3 bölgede terör noktaları vuruldu. Bölücü örgütün Irak kuzeyinde Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik’teki sözde karargahları tam isabet vuruldu. Hava harekatının ardından Suriye ve Irak’taki hedeflere yönelik kara harekatı beklentisi var.

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