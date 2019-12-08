Gündem Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazından geçti
İSTANBUL

Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı “CMA CGM Congo” adlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Dev görüntüsüyle eşsiz bir manzara oluşturan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki gemi, geçişini 1 saatte tamamlayarak Karadeniz’e açıldı.

Haber Merkezi İHA
Dünyanın en büyük kargo gemisi CMA CGM Congo Boğaz'dan geçti.
Dünyanın en büyük kargo gemisi CMA CGM Congo Boğaz'dan geçti.

Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya bayraklı “CMA CGM Congo” adlı gemi Ambarlı Limanı’nda işlemlerini tamamlamasının ardından Romanya’nın Köstence Limanına gitmek üzere İstanbul Boğazına girdi.

Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
OYNAT 00:59
Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı “CMA CGM Congo” adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Dev görüntüsüyle eşsiz bir manzara oluşturan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki gemi, geçişini 1 saatte tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.


İHA
Dünyanın en büyük kargo gemisi CMA CGM Congo Boğaz'dan geçti.

300 METRE UZUNLUĞUNDA

  • 300 metre uzunluğunda olan ve neredeyse boğazı kaplayan 48 metre genişliğindeki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 römorkör eşlik etti.

İHA
Dünyanın en büyük kargo gemisi CMA CGM Congo Boğaz'dan geçti.

1 SAATTE BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e doğru açıldı. Kargo gemisi boğazdan geçişi sırasında görsel bir şölen oluşturdu. Konteyner taşıyan dev geminin geçişi sırasında sahilde bulunan bazı vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

İHA
Dünyanın en büyük kargo gemisi CMA CGM Congo Boğaz'dan geçti.

İHA
Dünyanın en büyük kargo gemisi CMA CGM Congo Boğaz'dan geçti.

İHA
Dünyanın en büyük kargo gemisi CMA CGM Congo Boğaz'dan geçti.
Gözaltı kararı alındı

Gözaltı kararı alındı

İngiltere'de ırkçı çift Müslüman bir kıza saldırmıştı.
Işığa kavuştu

Işığa kavuştu

Terörden temizlenen Tel Abyad'ın yaraları sarılmaya devam ediyor.
11 ayda yeni rekor

11 ayda yeni rekor

​İstanbul'daki havalimanlarının yolcu ve uçuş sayısı arttı.
Korkutan tablo

Korkutan tablo

​Türkiye'nin en büyüğünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Sarı Yelekliler de grevde

Sarı Yelekliler de grevde

​Fransa'daki grev, önümüzdeki hafta da sürecek.
Sobayı<br>kombiye çevirdi

Sobayı
kombiye çevirdi

​Yıllık maliyeti doğal gazdan daha pahallıya geldi.
Dünyanın en büyüğü Boğaz'dan geçti

Dünyanın en büyüğü Boğaz'dan geçti

300 metrelik devasa geminin geçişi 1 saat sürdü.
Avustralyalı bir terörist sınır dışı edildi

Avustralyalı bir terörist sınır dışı edildi

​İçişleri Bakanlığı son dakika gelişmesini duyurdu.
İlk kez iz bulundu

İlk kez iz bulundu

7 gün sonra aramanın yönünü değiştiren gelişme.
En pahalı <br>11'de yoklar

En pahalı
11'de yoklar

​Dünyanın en değerli kadrosu belli oldu.
Terör üçgeni

Terör üçgeni

​PKK'nın BAE ve Suudi Arabistan'la temasları hız kazandı.
TIR'ın büyük hatası felakete neden oldu

TIR'ın büyük hatası felakete neden oldu

​Yolcu otobüsünün şoförü ile muavini olay yerinde can verdi.
Kalemini kırarız

Kalemini kırarız

Erdoğan: ​Kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz.
İsrail<br>yüzde 10'u kaptı

İsrail
yüzde 10'u kaptı

​Sisi'nin uyarılara rağmen işgale göz yumduğu ortaya çıktı.
ABD-Hafter<br>arasında Rusya krizi

ABD-Hafter
arasında Rusya krizi

​ABD, Libya'da kaybolan İHA'nın Rus yapımı sistem ile düşürüldüğünü açıkladı.
Akıl hocası Derviş mi?

Akıl hocası Derviş mi?

En son IMF ile yaptığı gizli görüşme deşifre​ edilmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.