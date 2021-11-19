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ANKARA

Dünyanın en iyi sondaj gemisine 'Alparslan' adı verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği 4. sondaj gemisi 2022’nin ilk çeyreğinde envantere girecek. Son teknoloji gemiye ‘Alparslan’ adının verilmesi bekleniyor. Yedinci nesil gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip. 200 kişilik mürettebata sahip gemi, 7,3 metre yüksekliğindeki dalgada bile sabit kalabiliyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Dünyanın en iyi sondaj gemisine Alparslan adı verilecek ​ ​
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 4. sondaj gemisinin 2022’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Son teknoloji ile donatılmış geminin adının da Alparslan olabileceği değerlendiriliyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip. Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.

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EKONOMİ
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YEDİNCİ NESİL DENİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti grup toplantısında “Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir” sözleriyle müjdeyi vermişti.

ALPARSLAN KARADENİZ’DE GÖREV ALACAK

Edinilen bilgilere göre 7. nesil geminin 2022’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip olan geminin isminin de Alparslan olacağı ağırlık kazanırken, geminin ilk görev yerinin Karadeniz’de doğal gaz tespit edilen alanlar olması bekleniyor.

Dev dalgada bile sondaj

  • 200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. 65 m yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kuleleri bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj gerçekleştirebiliyor. 7. nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını kesintisiz sürdürebiliyor.

Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.\" ifadesini kullandı.
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Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.
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7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Bir yılı aşkın süredir dördüncü derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı.
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Uluslararası denizcilik piyasasında Cobalt Explorer olarak tanınan West Cobalt'ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak.
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Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu.
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Gemi, 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip.
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6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahipken denizcilik sektörü 7. ve son nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da arttırması beklentisinde.
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Geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor.
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Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halen Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor.
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Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğinde.
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Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.
Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın West Cobalt sondaj gemisini satın almak üzere Daewoo ile yaptığı anlaşma sonrası beklenen müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı. Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisi de filoya katıldı.
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