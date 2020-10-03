Dünya'nın en pahalı yatlarından Moonlight 2, Bodrum'dan 580 bin liralık yakıt ikmali yaptı

Resmi sözleşmelerin imzalanması için özellikle uçuş yasaklarının kalkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Gürses, Bu anlamda yat sektörü için bu sürecin olumlu bir şekilde geçeceğini tahmin ediyorum. Fiyatlar ise tamamen isteğe göre değişebiliyor. Son derece lüks de yaptırabilirsiniz, maliyeti düşük de olabilir. Müşterinin talebine göre şekillendirilen bir konu. Rakam vermek yanıltıcı olabilir ama bu boydaki bir tekneyi 1 milyon dolara da 5 milyon dolara da bitirebilirsiniz dedi.