Dünyanın gözü İstanbul’da

İstanbul’da, bu akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması için asayiş, ulaşım ve sağlık konularında tedbirler alındı. İngiliz takımı Manchester City ve İtalya ekibi Inter’in 22.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geleceği maç için kentteki hazırlık çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, Şampiyonlar Ligi final müsabakası için kentte güvenlik tedbirlerini artırdı. Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlenecek. Etkinlik dolayısıyla Fatih, Şişli ve Başakşehir’de trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi. Bugün saat 07.00’den etkinlik bitimine kadar Şişli’de Taşkışla Caddesi trafiğe kapalı olacak.

YÖNLENDİRME TABELALARI ASILDI

İETT, final maçı için 500 otobüs ile biletli ve akredite seyircilerin stada ücretsiz transferini sağlayacak. Transfer için Yenikapı, Beşiktaş, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan otobüsler hareket edecek. Biletli seyircilerin ve akreditasyonlu kişilerin, 9-10 Haziran ile 11 Haziran saat 12.00’ye kadar otobüsleri ve metroları ücretsiz kullanması sağlanacak. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık tedbirleri aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yaklaşık 1,5 ay önce sağlık tedbirleri için hazırlıklara başlanırken, stat içinde ve çevresinde 32 ambulans, 8 revir, 2 sağlık çadırı ve 180 sağlık personeliyle hizmet verilecek.

TARAFTAR İÇİN EK UÇAK SEFERLERİ

Taraftarların tarifeli seferler ve charter uçuşlarıyla kentteki havalimanlarına gelişleri bugün de sürüyor. Bu kapsamda 150’den fazla charter uçuşun, İstanbul Havalimanı’na yapılacağı öğrenildi. Pegasus Hava Yolları ve THY’nin markası AnadoluJet, yolcuların talebi dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na ek seferler gerçekleştiriyor. Öte yandan Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi ve büyük bir futbol topu, Taksim Meydanı’na konuldu. Yerli ve yabancı turistler, meydanda hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İnanılmaz bir şehir

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’a gelen Manchester City FC ve Inter taraftarları Beyoğlu ve Sultanahmet’i gezdi, şarkılar ve tezahüratlar eşliğinde eğlendi. 59 yaşındaki Manchester City taraftarı İngiliz Gary Miqueu, “İstanbul’da olmak inanılmaz, hoş bir şehir. Şampiyonlar Ligi’ni 3-0 kazanacağız. İlkay Gündoğan Kaptan Marvel gibi, harika bir oyuncu, iyi bir kaptan. Bayern Münih ve Real Madrid’i yendik, şimdi şampiyon olacağız” dedi. Manchester City taraftarı İngiliz Jack Gilmore, “Maçı 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Burası da harika bir yer, çok saygıdeğer bir ülke ve harika insanlar var. Uzaktaki ailemiz gibiler, bizi evimizde hissettirdiler” dedi. Inter taraftarı İtalyan Eduardo Belini ise “Burada olmak mükemmel. İstanbul’da iki kez bulundum ve burayı seviyorum. Üsküdar’a gitmek istiyorum, daha önce denediğim en iyi kebap oradaydı” dedi.

HAKAN TAKIMA GÜÇ KATIYOR

Dün saat 12.30 sıralarında İtalya’nın Milano şehrinden düzenlenen charter seferle gelen yüzlerce Inter taraftarı da uçaktan iner inmez tezahüratlara başladı ve marşlarla takımlarına destek verdi. İtalyan taraftar Andreas De Donno da, güzel bir sonuç alarak şampiyon olacaklarını belirtti. Donno, “Hakan Çalhanoğlu çok önemli bizim için. Hakan takıma güç katıyor” diye konuştu. Guido Ravizza isimli taraftar ise “Bu akşam şehri gezeceğim” dedi.

Turistik yerlerde oteller doldu

Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden biri olan organizasyonun finali öncesinde kentte turist hareketliliği de yaşanıyor. Özellikle turistlerin yoğun olarak konakladığı Beyoğlu, Beşiktaş ve Sultanahmet civarındaki otellerin doluluk oranlarında artış oldu. Final maçı için kente gelen taraftarlar, İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını gezmeyi de ihmal etmiyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, maç için basılan 72 bin biletin 50 bininin satışa sunulduğunu söyleyerek, “220 bin yatak kapasiteli 3 bin civarında otel olduğu düşünüldüğünde, UEFA’nın da katkısıyla doluluk oranlarında artış olması muhtemeldir. Mevcut yüzde 70 doluluk oranından öngörülen yüzde 20’lik artış, bu hafta sonu için şehrin doluluk oranını yaklaşık yüzde 90-95’e getirecektir” dedi.







