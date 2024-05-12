Dünyaya anne merhameti diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen programda, Türkiye'nin çeşitli illerinden annelerle bir araya geldi. Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Devlet Konukevi'nde düzenlenen Anneler Günü programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan şehit ve gazilerin anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, koruyucu anneleriyle, şehit eşi ve yaşlı anneler katıldı. Edinilen bilgiye göre basına kapalı gerçekleşen programda, Emine Erdoğan, Bakan Göktaş ile Anneler Günü'nü kutladığı annelerin sorun ve taleplerini dinledi.





FİLİSTİNLİ ANNELERİN DURUŞU ÖRNEK

Programda annelere seslenen Emine Erdoğan, "Asırlardır hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa kucak açan medeniyetimizi, en çok anne kalbine benzetiyorum." ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, üzerlerinde taşıdıkları sevgiden bir evlat, bir aile, bir medeniyet inşa etmiş her bir annenin, iyiliğe olan inançlarını diri tuttuğunu dile getirerek şunları kaydetti: "İnsanlık elbisesinin annelik tezgahında dokunduğuna inanıyorum. Öyle ki Filistinli annelerin zalimliğe karşı evlatlarını korumak için gösterdikleri vakur duruş, direnişin ve barışın en somut örneğidir. Yüreği yangın yeri olan Filistin’in güçlü kadınlarının acısını paylaşıyor, savaşın, adaletsizliğin kol gezdiği dünyaya anne kalbi genişliğinde bir merhamet diliyorum." Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da "Zor günlerinde devletin yanlarında olduklarını bilmeleri onları çok mutlu ediyor. Bizler her zaman ailelerimizin, özellikle bizim hizmet modellerinden faydalanan ailelerimizin yanındayız ve takipçisiyiz." dedi.





KAHRAMAN ANNELER MİLLETİN EVİNDE

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi 'Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri saygıyla anıyor, anne sevgisinin tüm kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum."





Burada çok özel hissettik

Kas erimesi hastalığı bulunan ve solunum cihazıyla sınıfta ders anlatan öğretmen Gamze Kılıç'ın annesi Nurcan Kılıç da programa ilişkin memnuniyetini, "Bugün buraya gelmemiz çok özel hissettirdi." sözleriyle dile getirdi. Koruyucu anne Gaye Dülger ise "Gerçekten çok düşünceli bir programdı. Hanımefendi ve Bakanımızla bire bir konuşup kendi sıkıntılarımızı dile getirme imkanı bulduk." diye konuştu. Şehit polis Ali Demircioğlu'nun eşi ve bir engelli çocuk sahibi Selma Demircioğlu da "Çok güzeldi, bizle çok ilgiliydi, bire bir hepimizle ilgilendi. Gerçekten bizleri anlayan biri." sözleriyle anlattı.



