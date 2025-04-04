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Dünya’ya dönüş zor

Dünya’ya dönüş zor

04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda iki gün kalmıştı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda iki gün kalmıştı.

Uzayda vakit geçiren astronotlar, Dünya’ya döndüklerinde vücutlarında birçok değişiklik yaşıyor. NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams’ın 9 ay sonra 16 Mart 2025’te Dünya’ya dönebilmesiyle astronotların uzayda uzun süre kalmalarının ne gibi sağlık problemlerine neden olduğu gündeme geldi. Uzayda olası fiziksel problemlerin yaşanmasının en büyük sebebi yerçekimsiz ortam.


BOYLARI UZUYOR

Uzayda her ay kemik yoğunluğu yaklaşık yüzde 1 azalıyor. Özellikle Dünya’da ağırlığa maruz kalan bacak, kalça ve omurga kemikleri bu durumdan etkileniyor. Özellikle Dünya’da ağırlığa maruz kalan bacak, kalça ve omurga kemikleri bu durumdan etkileniyor. Astronotların boyu, omurganın yerçekimsiz ortamda genişlemesi nedeniyle bir miktar uzayabiliyor. Bu yaklaşık 2,5 santimetre ile 5 santimetre arasında değişkenlik gösterebiliyor.


#Alper Gezeravcı
#astronot
#uzay

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