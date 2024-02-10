Dünya'ya hoş geldin

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 günün ardından 7 Şubat’ta istasyondan ayrılan Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüş yolculuğu başarıyla sonuçlandı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından dün Dünya'ya iniş yaptı. Axiom Space, aralarında Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınladı. Tarihi anları tüm Türkiye nefesini tutarak izledi.

YOLCULUK 47 SAAT SÜRDÜ

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun Dünya'ya dönüş yolculuğu 47 saat sürdü. Suya iniş sonrası Gezeravcı ve beraberindeki astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alındı.

KARANTİNADA KALACAKLAR

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, gemide ilk sağlık taramasından geçecek. Ardından helikopterle havalimanına, oradan da uçakla Houston'a gidecekler. Uçakta daha kapsamlı bir sağlık taramasından geçilecek. Ekip, uzay yolculuğu sonrası Dünya'ya uyum sürecinin sağlanması için Houston'da birkaç gün dinlenecek.

DAHA ÇOK GEZERAVCILAR UZAYA GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı’nın dönüşüne ilişkin Erdoğan, “Güzel gitti, güzel geldi. Tabii şimdi Türkiye'ye de inişini bekleriz. Daha birçok Alper Gezeravcıları uzaya Türkiye olarak göndereceğiz” dedi.

FATİH KACIR: ÇOK ŞÜKÜR

Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşüyle ilgili tweet atan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Kacır, “İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden Dünya'da çok şükür…” ifadelerini kullandı.

TARIHE GEÇTI

Uzayda geçirdiği sürede 13 bilimsel deneye imza atan Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ana hedeflerinden birinin gerçeğe dönüşmesini sağlamasının yanı sıra Türk halkının uzaya yönelik ilgisinin artırılmasında rol oynadı. Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanması, uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi, mikroalg türlerinin yer çekimsiz ortamda karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi, dünyada var olan hastalıklar için yeni tedaviler ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması gibi deneyler bilimsel literatüre önemli katkılar sağlayacak.

DÜNYA'YA UYUM ZAMANI

Astronot Gezervacı, uzayda geçirdiği 18 günün ardından bu kez Dünya'ya tekrar uyum sağlamak için çaba harcayacak. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, “Uzay Hareket Hastalığı olarak bilinen sendrom uyarınca astronotların yaklaşık yüzde 70'i ilk 72 saat boyunca baş ağrısı, denge kaybı, yorgunluk ve kusma şikayetlerinden mustarip oluyor. Mikro yer çekimi nedeniyle kas kütlesinin iki haftalık kısa bir sürede bile yüzde 20 düşebileceği de gözlemlenmiş. Kafa bölgesinde fazla kan birikmesi nedeniyle optik sinirlerin etkilenerek görme kaybı yaşanması da iki haftayı aşan uçuşlarda sıklıkla görülen rahatsızlıklardan" dedi.







