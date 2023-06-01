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Dünyaya karşı bir zafer

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerde bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Minimum yüzde 3'ün üzerinde oy almayı bekliyorduk, belirli sayıda milletvekiliyle temsil edilmeyi umuyorduk. Sahada öyleydi ama bu sandığa yansımadı." dedi. Destici, 28 Mayıs seçimlerinin sonucunun dünyaya karşı alınmış bir zafer olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
04:00 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 28 Mayıs seçimlerinin sonucunun dünyaya karşı alınmış bir zafer olduğunu ifade etti. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri Buluşmasına katılan Destici, “Bu seçimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurma planı çöpe atıldı, seçim batıya karşı bir zafer oldu” diye konuştu.

KABİNE CUMHURBAŞKANI’NIN TAKDİRİNDE

Geçen seçime göre oylarının ikiye katlanmasına rağmen bekledikleri sonucu alamadıklarını belirten Destici, “Biz minimum yüzde 3’ün üzerinde oy almayı bekliyorduk, belirli sayıda milletvekiliyle temsil edilmeyi umuyorduk. Sahada öyleydi ama bu sandığa yansımadı” dedi. Kabine’yi kurmanın, Cumhurbaşkanı’nın takdirinde olduğunu söyleyen Destici, “Böyle bir teklif gelirse parti kurullarımızda değerlendiririz. Devletimize, ülkemize hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Elbette hizmet etme noktasında imkan yakaladığımızda hizmetten kaçmayız. Bununla ilgili görüşmemiz, konuşmamız olmamıştır” şeklinde konuştu.



#Mustafa Destici
#BBP
#Seçim
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