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Gündem Dünyaya online mesaj verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulunda konuşacak
POLİTİKA

​Dünyaya online mesaj verecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşacak

Dünyaya online mesaj verecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşacak

İlk defa bir Türk’ün başkanlığını yürüteceği 22-29 Eylül tarihlerinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ilk kez telekonferansla toplanacak, ikili görüşmeler de telekonferans yöntemi ile yapılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Örgüte dönük reform taleplerini “dünya beşten büyüktür” sözleri ile her platformda kayda geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AB Bakanı Volkan Bozkır’ın yöneteceği Genel Kurul’un ilk gününde üçüncü isim olarak dünya liderlerine seslenecek. Konuşmasında, salgının dünya ekonomisi başta olmak üzere ortaya çıkardığı sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm yolları dışında Türkiye’nin mücadele yöntemleri hakkında bilgi vermesi beklenen Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz’de yapılmak istenen oldubittiyi de anlatması planlanıyor.

LİDERLERLE TELE MARATON

Erdoğan’ın gündeminde Suriye ve Libya’daki son durum da bulunuyor. İsrail’in Filistin’i işgaliyle ilgili de değerlendirmeler yapması beklenen Erdoğan’ın ajandasında Batı’da yükselen yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına da dikkat çekeceği ifade ediliyor.

BM Genel Kurulu’nun klasikleri arasında yer alan liderler arasındaki görüşmeler de yine telekonferans yöntemi le gerçekleşecek. Bu kapsamda Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel başta olmak üzere pek çok liderler de görüşme yapması planlanıyor.

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BM’de reform şart

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin kuruluşunun 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
  • “Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 75. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yıl dönümleri bir kutlama vesilesi olduğu kadar muhasebe yapmak için de değerli birer fırsattır. Ortaya konulan ideallere rağmen Birleşmiş Milletler sistemi ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi’ni reforma tabi tutmamız gerekiyor.
  • NE ADİL NE SÜRDÜRÜLEBİLİR
  • 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir konsey yapısı, adil de sürdürülebilir de değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini almıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun da güçlendirilmesi ve canlandırılması sorunlarımızın çözümüne katkı yapacaktır.
  • Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul’un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir. 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini Kıdemli Diplomat Volkan Bozkır’ın üstlenmesi Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şanstır.”

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