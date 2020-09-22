Ulu çınar uyandı: Erdoğan Türkiye’nin haklarını gasp etmeye çalışan ülkelere sert mesaj verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu topraklarda bin yıldır kendini sürekli yenileyerek, tazeleyerek kökünü derinleştirip genişleterek yaşayan ulu çınar bir kez daha uyanmış ve harekete geçmiştir” dedi. “Karşımızda diklenenler ise tıpkı içten çürüyen ağaçlar gibi çıkacak ilk fırtınada yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan, kabuktan ibaret kütük gibidir.” şeklinde konuşan Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini, haritalarını kabul ettirmeye çalışanların diplomasi masasına yaklaşmaya başladığını kaydetti.

YENİ REZERVLERLE SEVİNCİMİZ ARTACAK

Erdoğan, bir yandan yeni şehir hastaneleri ve acil durum hastaneleri açarken, diğer yandan Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerini de kesintisiz devam ettirdiklerine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi ekonomik büyüklüğü ve moral yönü ile milletimize umut vermiştir. İnşallah Karadeniz ve Akdeniz’de halen süren çalışmalarla, keşfedeceğimiz yeni rezervlerle milletimizin sevincini daha da artıracağız. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Güney sınırlarımızı güvenli hale getirmek için yaptığımız harekatları kararlılıkla sürdürüyoruz.”

EKONOMİ YÜKSELİŞ MESAJLARI VERİYOR

Erdoğan, “Ekonomimiz, ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor. Sanayi üretimindeki artış salgına rağmen yıllık yüzde 4,4’ü buldu. Organize Sanayi Bölgelerindeki elektrik tüketiminin ağustos ve eylül aylarında salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıkması üretimdeki artışın işaretidir.” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Hiç kimsenin ve hiçbir gücün salgının ardından siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada Türkiye’nin hak ettiği yeri almasını engellemesine izin vermeyeceğiz. Bu tezgahın işlemesi için kullanılan terör örgütlerinden siyasi ve sosyal tetikçilere kadar hiçbir kuklaya aradığı fırsatı sunmayacağız. Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye’yi ve Türk milletini kendine dar gömleklerin içine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez diyoruz ki; Başaramayacaksınız. Bunlar da artık eski halin muhal olduğunu eninde sonunda anlayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye’nin ayak sesleri giderek daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça, ülkemize yıllarca müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor. Unutmayın, korkunun ecele faydası yoktur.” Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

GELİŞMİŞ ÜLKELER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

“Suriye’de, Libya’da, Yemen’de ve daha halen devam eden pek çok insani krizde riyakarlığını, ilkesizliğini, çıkarcılığını ispatlayan ülkelerin dünyaya hak ve adalet dağıtamayacağını burada bir kez daha tekrarlıyoruz. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını önlemek için kayda değer adım atılmıyor olması bunun örneklerinden biridir.” Erdoğan, salgına karşı gelişmiş ülkelerin hazırlıksız yakalandığını ve krizde kendilerine bile hayırlarının olmayacağının görüldüğünü belirtti. “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorununda birkaç ülkenin çıkarını koruma uğruna tarihi gerçeklere, uluslararası anlaşmalara, teamüllere ve gözle görülen hakikatlere sırtlarını dönenlerin dünyaya söyleyecek sözü kalmaz.

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OYNAT 01:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Riyakarlığını, çıkarcılığını burada ispatlayan ülkeler dünyaya hak dağıtamaz Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklama yaptı. Doğu Akdeniz konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Suriye'de, Libya'da, Yemen'de ve daha halen devam eden pek çok insani krizde riyakarlığını, çıkarcılığını dünyaya ispatlayan ülkelerin dünyaya hak ve adalet dağıtamayacağını burada bir kez daha vurguluyorum'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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HER SÖZÜN HER FİİLİN BEDELİNİ ÖDEDİK

Sırf Türkiye’ye husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar, aslında kendi sonlarını kendi elleriyle hazırlıyorlar. Artık hükmü kalmamış, fiiliyatta geçerliliği olmayan, kendi siyasi ve toplumsal gerçeklerine aykırı güç vehimleriyle nara atanların yaptıkları, mezarlık yanından geçerken ıslık çalanların psikolojisi ile aynıdır. Türkiye, bugüne kadar söylediği her sözün de yaptığı her fiilin de bedelini ödemiş bir ülkedir. Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gireceği mücadelelerde ortaya çıkacak sonuçları bilmekte ve direncini ona göre geliştirmektedir.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu topraklarda bin yıldır kendini sürekli yenileyerek, tazeleyerek kökünü derinleştirip genişleterek yaşayan ulu çınar bir kez daha uyanmış ve harekete geçmiştir.”

OYNAT 02:29 ''Ataların 'pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedikleri gibi Biz de hiçbir mücadeleden kaçınmayız'' Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklama yaptı. Açıklamada Doğu Akdeniz konusuna değinen Erdoğan, ''Ataların 'pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedikleri gibi Biz de hiçbir mücadeleden kaçınmayız'' ifadelerini kullandı.

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KİMSENİN HAKKINA EL UZATMIYORUZ

“Karşımızda diklenenler ise tıpkı içten çürüyen ağaçlar gibi çıkacak ilk fırtınada yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan, kabuktan ibaret kütük gibidir.” diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum, Kıbrıs’ta, Akdeniz’de, Ege’de ve ihtilafa konu hiçbir yerde biz kimsenin hakkına, hukukuna onuruna el uzatmıyoruz. Sadece ve sadece kendi hakkımıza, hukukumuza ve kazanımlarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu ülkelerin halklarını gerçekleri öğrenmeye ve ona göre tutum takınmaya davet ediyoruz. Gerilimden ve husumetten beslenen bir avuç muhterisin siyasi ve ekonomik kazanç için ülkelerini felakete sürüklemelerini biz de istemeyiz.”

Yerli aşı 2021’in başında

İlçelerden büyükşehirlere kadar Türkiye’nin her köşesine ulaşan yatırımların önemini salgın döneminde çok daha iyi anladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehir hastaneleri başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız yüksek kapasiteli sağlık kurumları sayesinde krizi rahatlıkla yönettik. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin yanında kendi aşımızı üretme yolunda hızla ilerliyoruz. Halen süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Özel sektöre ait bir firmanın altyapısı aşının üretimine uygun hale getiriliyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Salgınla ilgili her konu gibi bu süreci de yakından takip ediyoruz. Unutulmamalıdır ki bu krizin üstesinden ancak hem devletin hem vatandaşın üzerine düşeni yapması halinde gelebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

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OYNAT 01:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan üzerindeki deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini bildiren Erdoğan, koronavirüs aşısı için de tarih verdi. İşte koronavirüs aşısı için açıklanan tarih BiP'te paylaş

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65 yaşa ulaşım kısıtlaması

Koronavirüs salgınının tüm dünyada tesirini artırarak hissettirdiğini kaydeden Erdoğan alınacak yeni önlemleri de açıkladı. İllerde 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini dile getiren Erdoğan, uygulanan cezalarda da yeni bir sisteme geçileceğini söyledi. Buna göre maske ve mekan denetimlerinde çarptırılan cezalar ödenmeden bazı kamu kurumlarında işlem yapılamayacak.

KAFE VE RESTORANLARA SIKI DENETİM

Salgının ilanihaye devam etmeyeceğini, tarihteki büyük salgınların ortalama 2 yıl sürdüğünün bilindiğini hatırlatan Erdoğan, “sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu hususları kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum; maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir. İl Hıfzıssıhha Kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. Çeşitli ülkeler tarafından geliştirilen ve son aşamaya gelen aşıların Türkiye’deki çalışmaları yakından takip edilmektedir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Yerli aşıda da insan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacaktır.”