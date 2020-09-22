Alçak manşete soruşturma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Yunan gazetesinin küstahlığına yönelik adımını attı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla, hakkında hakaret içeren manşet atan Yunan “Dimokratia” gazetesinin sorumluları hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, eser sahibi Manolis Kotakis, Yazı İşleri Müdürleri Andreas Kapsampelis ve Yorgos Giatroudakis ile Yayın Yönetmeni Dimitris Rizoulis “şüpheli”ler olarak gösterildi. Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullanılan ifadelerin, dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biri olduğu dile getirilen dilekçede, söz konusu haberin, düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı vurgulandı.
Suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan’a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.
KABUL EDİLEMEZ
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan’a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras’a mektup gönderdi. Gül, “Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.