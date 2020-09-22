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POLİTİKA

Alçak manşete soruşturma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Yunan gazetesinin küstahlığına yönelik adımını attı

Alçak manşete soruşturma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Yunan gazetesinin küstahlığına yönelik adımını attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, Cumhurbaşkanına alçakça hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras’a mektup göndererek, “Ahlaksız hareket için gereken adımların atılacağına inanıyorum” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla, hakkında hakaret içeren manşet atan Yunan “Dimokratia” gazetesinin sorumluları hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, eser sahibi Manolis Kotakis, Yazı İşleri Müdürleri Andreas Kapsampelis ve Yorgos Giatroudakis ile Yayın Yönetmeni Dimitris Rizoulis “şüpheli”ler olarak gösterildi. Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullanılan ifadelerin, dramatik bir ahlaki çöküntünün en çirkin tezahürlerinden biri olduğu dile getirilen dilekçede, söz konusu haberin, düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı vurgulandı.

Suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan’a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.

O alçak manşet çaresizlik göstergesi
GÜNDEM
O alçak manşet çaresizlik göstergesi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan basınında atılan skandal manşetle ilgili açıklama: Maalesef seviye bu
OYNAT 02:04
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan basınında atılan skandal manşetle ilgili açıklama: Maalesef seviye bu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesi tarafından atılan skandal başlıkla ilgili Yunan Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, ''Bu aslında ne kadar alçaldıklarını gösteriyor maalesef. Yunan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Bu olayı kınadıklarını güçlü bir şekilde söylediler. Bugüne kadar bir çok konuda olumlu bir adım atamaması yada cesur şekilde davranamamasının sebebi de bu kamuoyu ve duygusunu yansıtan basındır. Maalesef seviye bu'' ifadelerini kullandı.


KABUL EDİLEMEZ

  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan’a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras’a mektup gönderdi. Gül, “Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Yunan gazetesinin alçak manşetine diplomatik cevap: Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
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