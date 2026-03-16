Dünyayı tabletten göstermişler

Bursa’da Umut K.’nin, Alman sevgilisi Rebecca S.’den kaçırdığı, polisin düzenlediği operasyonla 7 yıl sonra alıkonulduğu harabe evde bulunan N.S. (8), Almanya’dan gelen annesi ile buluştu. Koruma altına alınan N.S.’ye travma yaşamaması için Rebecca S.’nin annesi olduğu söylenmedi. Babası ve babaannesinin N.S.’ye kaçırılıp tutulduğu yıllarda sürekli

‘Annen seni terk etti' dedikleri belirtildi.

Almanya vatandaşı Rebecca S. (31), 2019 yılında bir yaşındaki oğlu N.S'yle çocuğunun babası Umut K'nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan annesi Hanife S'nin (60) evine gitti. Almanya'da yaşayan Umut K'nın Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istemesi nedeniyle R.S. ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Bu sırada Umut K'nin annesi H.S, halasının oğlu olan R.M'nin evinde N.S'yi sakladı. Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı. Soruşturma kapsamında şubat ayında özel ekip kuruldu. Ekip, durumundan şüphelendiği babaanne H.S'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda ekipler, çocuğun bulunduğu adresi tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla 8 yaşındaki N.S, Recai M'ye ait evde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan babaanne Hanife S. ile Recai M., tutuklandı. N.S. ise devlet korumasına alındı.

7 yıl boyunca N.S.'yi esir tutan babanne Hanife S. tutuklandı.

SADECE KAÇIRIRKEN DIŞARI ÇIKARMIŞLAR

N.S.’nin tutulduğu evden yalnızca başka bir adrese götürülürken çıkarıldığı belirtildi. Çocuğun 7 yıl boyunca dış dünyayı sadece kendisine verilen tablet ve cep telefonundan gördüğü ifade edildi.

ANNESİNİN TERK ETTİĞİ SÖYLENDİ

Koruma altına alınan N.S.'ye ölen babası, babaannesi Hanife S. ile akrabaları olan Recai M.'nin sürekli annesinin kendisini terk ettiği söylenip, “O kötü bir kadındı. Seni hiç sevmedi. O yüzden terk etti. Artık sana biz bakacağız" dediği ifade edildi. Annesinden nefret etmesi için “Anneni sevmiyorsun değil mi?” diye sorulduğu, çocuğun da buna “Evet” yanıtını verdiği öne sürüldü.

ANNESİYLE İLK BULUŞMA

N.S.’nin bulunduğu haberi Almanya’daki annesine bildirildi. Bursa’ya gelen Rebecca S., avukat ve Alman Konsolosluğu yetkilileriyle birlikte Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 7 yıl sonra çocuğunu gördü. Çocuğun, annesi olduğu söylenmeyen Rebecca S.’ye temkinli ve mesafeli davrandığı belirtildi. Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alınan N.S.’nin kurumdaki ilk günlerde yaşadığı uyum sorununun çözüldüğü ve psikolojik destek aldığı bildirildi. N.S. ile Rebecca S.’ye DNA testi yapılacak. Test sonucunda annelik doğrulanırsa, belirli görüşmelerin ardından mahkeme kararıyla çocuğun annesine teslim edilmesi planlanıyor.



