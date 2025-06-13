Durdurulan otobüste valiz içerisinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, bir seyahat firmasının otobüsünde yapılan aramalarda narkotik köpeği kullanıldı. Bagaj bölümündeki bir valizde narkotik köpeğinin koku alma yeteneği sayesinde 105 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizin yabancı uyruklu olduğu öğrenilen G.H. adındaki şahsa ait olduğu tespit edildi ve şüpheli şahıs olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.