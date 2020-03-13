Gündem Durdurulmadan önceki son yolculu uçuşlar yarın Yerel saatle 0800e kadar yapılabilecek
İSTANBUL

Durdurulmadan önceki son yolculu uçuşlar yarın: Yerel saatle 08.00'e kadar yapılabilecek

Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye son yolculu uçuşları, yarın yerel saatle 08.00'e kadar icra edilebilecek. Türkiye'den bu ülkelere yolcu taşıma kısıtı bulunmazken, bu süreçte ilgili ülkelere seyahat eden Türk vatandaşları için geri dönüş yasağı uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar yarın yerel saatle 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durduruldu.

  • Bu kapsamda, THY ve diğer ilgili ülke hava yolu şirketlerinin, uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye son yolculu uçakları, ülkelerin lokal saati ile yarın 08.00'e kadar yapılabilecek.

Söz konusu ülkelere gidenlere 'dönüş yasağı'

  • Türkiye'den bu ülkelere yolcu taşıma kısıtı bulunmazken, bu süreçte ilgili ülkelere seyahat eden Türk vatandaşları için geri dönüş yasağı uygulanacak.

İlgili ülke hava yolları boş gelip kendi yolcularını alarak dönebilecek. Kargo seferleri için herhangi bir kısıt bulunmuyor.

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