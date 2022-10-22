Durumları iyi

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Azerbaycan’da kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve koruması ile İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ı ziyareti.

Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, koruması ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım uçakla Türkiye’ye getirildi. Yıldırım’ı taşıyan uçağın, Atatürk Havalimanı’na in mesi sonrası Yıldırım ve diğer yaralılar Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ERDOĞAN HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti” ifadesine yer verildi. Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile milletvekili Ayrım’a yaptığı ziyaretten fotoğraf yer aldı.

NORMAL HAYATLARINA DÖNECEKLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in çok ilgi gösterdiğini, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev’in de beri sürekli kendileriyle birlikte olduğunu belirtti. Çelik, şöyle devam etti: “Ciddi bir kaza atlatıldı ama o kazaya göre hayati bir tehlike söz konusu değil. Orada hem Cumhurbaşkanı’mızın doktorlarının hem de Azerbaycan’daki hastanedeki Azeri doktorlarımızın ortak kararıyla Türkiye’ye hareket edilebileceği kararına varıldı. Cumhurbaşkanı’mıza sık sık bilgi verdik. Hastalarımız hastanelere nakledildi. İnşallah belli bir tedavi süreciyle bundan sonra normal hayatlarına dönmüş olacaklar.”

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