Düşen uçağın şehit pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in Trabzon'daki babaocağına ateş düştü

Olay yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit pilot Burak Gençcelep’in İzmir Çiğli’den geldiği ve Konya’da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi.

Konya'da kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait uçağın enkazında incelemeler sürüyor

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir gösteri uçağı saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Merkez Karatay ilçesine düşen gösteri uçağının Türk Yıldızları'na ait olduğu belirtildi. Uçağın düştüğü ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu.