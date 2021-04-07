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KONYA

Düşen uçağın şehit pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in Trabzon'daki babaocağına ateş düştü

Konya’da Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit Yüzbaşı Gençcelep’in acı haber Trabzon’daki babaocağına ulaşırken, baba Mehmet Gençcelep oğlunun cenazesini almak için Konya’ya gitti.

Haber Merkezi İHA
Düşen uçağın şehit pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in Trabzondaki babaocağına ateş düştü
Şehidin baba evinde hüzün hakim.

Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü.

İHA

Düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep şehit olurken, şehidin Trabzon’daki babaocağına acı haber verildi.

  • Baba Mehmet Gençcelep oğlunun cenazesini almak için havayolu ile Konya’ya yola çıktı. Şehidin annesinin ve kardeşinin ise 10 gün önce Konya’ya gittiği öğrenildi.

İHA

'ŞİMDİ TRABZON'UN GURURUSUN'

Baba Mehmet Gençcelep 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde oğlunun üniformalı fotoğrafını "Oğlum bugüne kadar benim gururumdun, şimdi Trabzon'un gururusun" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in cenazesi, yarın Trabzon’da düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verilecek.

19 MAYIS'TA GÖREV YAPACAKTI

Evli ve 2 çocuk babası şehit Yüzbaşı Gençcelep’in İzmir Çiğli’den 1 yıl önce Konya’ya tayini çıktığı ve 19 Mayıs’ta Samsun’daki gösteri uçuşunda görev yapacağı öğrenildi.

İHA

Şehidin Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Bulak mahallesinde bulunan babaocağında acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, şehidin babaocağındaki evine Türk bayrağı asıldı.

İHA


"1 ay önce memleketine gelmişti"

Şehidin amcası Ahmet Gençcelep’in Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep‘in 1 ay önce memleketine geldiğini belirterek, “En son 1 aydan fazla oldu memleketine geldi.

10-15 gün kalmıştı. Konya’ya tayini çıkmıştı oraya gitti. Çanakkale’de görev yapmıştı. Oradaki görevini tamamlamıştı, Konya’da eğitim yapıyorlardı" diye konuştu.

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Konya'da kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait uçağın enkazında incelemeler sürüyor
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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü.
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Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.
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Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.
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Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının saat 14.15'te Konya'da düştüğünü açıkladı.
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Olay yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit pilot Burak Gençcelep’in İzmir Çiğli’den geldiği ve Konya’da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi.
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Uçağın düşüş nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.
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Konya'da kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait uçağın enkazında incelemeler sürüyor
Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir gösteri uçağı saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Merkez Karatay ilçesine düşen gösteri uçağının Türk Yıldızları'na ait olduğu belirtildi. Uçağın düştüğü ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu.


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