Azerbaycan yalnız değil

Ermenistan’ın Tovuz’a yönelik provokatif saldırısına karşı Azerbaycan’ın yanında yer alan Türkiye, kardeş ülkeye desteğini sahada da gösterecek. Türkiye ile Azerbaycan 13 gün sürecek dev bir tatbikata imza atacak. 12 Temmuz’daki ilk saldırının ardından Ermenistan sınırında SİHA ve F-16’larla devriye başlatan, Ankara’da Azerbaycan gelen komutanlar Ramiz Tahirov ve Kerem Mustafayev’i ağırlayan TSK, kardeş ülkeye desteğini şimdi sahada gösterecek.

OYNAT 01:00 Gözler Ermenistan tarafında: Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzileri görüntülendi Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzileri görüntülendi. Sınır hattındaki Azerbaycan askerlerinin elleri tetikte, gözleri Ermenistan tarafında. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





HAVA SAVUNMA EĞİTİMİ

Azerbaycan Ordusu ve TSK, kapsamlı bir askeri tatbikata imza atacak. Tatbikata her iki ülkeden Kara ve Hava kuvvetleri katılacak. Hava Kuvvetleri’nin tatbikatı 29 Temmuz’da başlayacak, 10 Ağustos’ta sona erecek. Tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah’ta sürdürülecek. F-16’lar ve SİHA’ların katılacağı tatbikatta hava savunma sistemleri de boy gösterecek. Suriye’den Libya’ya kadar sahada büyük başarı gösteren milli elektronik harp ve savunma sistemleri bir kez daha test edilecek. Bu konuda kardeş ülke personeline eğitim verilecek.

TECRÜBELER AKTARILACAK

Tatbikatın kara ayağı ise Bakü ve Nahçıvan’da 1-5 Ağustos’ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

Suriye ve terörle mücadelede önemli görevler yapan istihkam birlikleri de, topçu, tank ve benzeri araçlar ile personel için mevzi hazırlama konusundaki tecrübeleri Azerbaycan ordusu ile paylaşacak.

SINIRDA BAYRAK TÖRENİ

Kara tatbikatı için Nahçivan’a intikal dün başladı. Türkiye ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayan Sederek Sınır Kapısı’nda (Dilucu Sınır Kapısı’nın karşısı) tören düzenlendi. Türkiye ve Azerbaycan askerleri Aras nehri üzerindeki Umid Köprüsü’nde bir araya gelerek bayrak değiştirdi. İki ülke ulusal marşları söylendi. Ardından Türk komandolarını taşıyan personel araçları ile üzeri brandalarla kapalı onlarca zırhlı araç Nahcivan’a geçti. Tatbikat uzmanlar tarafından hem Ermenistan’a hem de Rusya’ya gövde gösterisi olarak değerlendirildi. 2012-13 yıllarında Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un danışmanlığını yapan emekli Kurmay Albay Eray Güçlüer, “Bu tatbikatı net bir mesaj değerlendirebiliriz” dedi.

REKLAM

SİHA’LARIMIZDAN KORKUYORLAR

Güçlüer şunları kaydetti: “Bu tatbikatı net bir mesaj değerlendirebiliriz. Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırıları karşısında Türkiye ‘Azerbaycan’ın yanındayız’ mesajı verdi. Verilen mesajlar söylemdi. Bu söylemi doldurmak için gider tatbikat yaparsın. Askeri tatbikatları önemsemek lazım, bunlar mesaj içeren manevralardır. Tatbikatlarda gerçek mermiler kullanılır. Senaryolar aslında rakip ülkenin zikredilmese de arazisi ve düşman askerinin doktrini dikkate alınır. Verilen siyasi mesajları somutlaştırma adımıdır. Bunun şakası yoktur. ‘Ben bunu söylüyorum arkasındayım bir şey olursa da bak askeri tatbikat yapıyoruz karşılığı bu olur’ diyorsun. Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğu siyasi söylemini sahada askeri olarak da gösterme biçimidir. Ermenistan bir daha böyle bir densizlik yaparsa karşılığı bu olacaktır yapılacak manevra budur.” Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ermenistan’ın tatbikat düzenlediğini belirten Güçlüer, “Rusya Ermenistan ortak tatbikatı hava savunma tatbikatıydı. Türkiye’nin hava gücü SİHA’lardan çekiniyorlar” diye konuştu.

OYNAT 00:49 Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında: Tek millet tek ordu