Duvarı yıkan taksi evin salonuna girdi

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Cumhurbaşkanlığı'na bağlı iki yeni başkanlık kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.