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Gündem Duygusal buluşma Minik Ayda, Sağlık Bakanı Kocadan oyuncak maymun istedi
İZMİR

Duygusal buluşma: Minik Ayda, Sağlık Bakanı Koca’dan oyuncak maymun istedi

İzmir’de 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde 91 saat sonra enkazdan kurtarılarak simge haline gelen 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in kendisini ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca’dan oyuncak maymun istemesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Minik Ayda ve Bakan Koca'nın buluşması görenleri duygulandırdı.
Minik Ayda ve Bakan Koca'nın buluşması görenleri duygulandırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Bakan Koca’nın, enkazdan 91 saat sonra sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda’yı ziyareti sırasında küçük kızın talebi tebessümlere neden oldu. Bakan Koca, oyuncak bebek hediye ettiği Ayda’ya, “Başka isteğin var mı” diye sordu. Küçük kızın Bakan Fahrettin Koca’nın sorusuna, “Evet maymun istiyorum” cevabı vermesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Sağlık Bakan Yardımcı, Ayda'nın sağlık durumunu açıkladı
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Sağlık Bakan Yardımcı, Ayda'nın sağlık durumunu açıkladı

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.

Elif'in sağlık durumu iyi


Ayda’nın yanı sıra depremin diğer simge çocukları olan Elif, İdil, Günay ve İnci ile diğer yaralılarla da yakından ilgilenen Bakan Koca, “91 saat gibi geç dönemde kurtarılan Ayda bebeğimizi ziyaret ettik. Kendisi yoğun bakımda ama ciddi bir sorunu yok. Kendisiyle rahat konuşabildik. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarabileceğini öğrendim. Elif bebeğimiz, serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. İkizler Ezel ve Elzem ile baya muhabbet ettik" dedi.

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Ayda’nın babası Uğur Gezgin: 1996'dan bu yana o evde oturuyorum

3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
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3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi.


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"İnci kızımız yakında taburcu olacak"

Bakan Koca şöyle devam etti: "Aileyi yoğun bakımda da ziyaret etmiştim. Bunun dışında İdil kızımızın covid testi pozitif çıkmıştı. Anne ve kendini steril odalarında ziyaret ettik. Genel durumları iyi, virüs semptomları göstermiyorlar. Günay evladımız yoğun bakımdaydı, böbrek yükü fazlaydı. Kendisinin genel durumu iyiye gidiyor, 2 veya 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınacaktır. İnci kızımızı da ziyaret ettik. Onun da genel durumu iyi, yakın zamanda taburcu edilebilecek.”

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