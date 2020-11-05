Duygusal buluşma: Minik Ayda, Sağlık Bakanı Koca’dan oyuncak maymun istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Bakan Koca’nın, enkazdan 91 saat sonra sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda’yı ziyareti sırasında küçük kızın talebi tebessümlere neden oldu. Bakan Koca, oyuncak bebek hediye ettiği Ayda’ya, “Başka isteğin var mı” diye sordu. Küçük kızın Bakan Fahrettin Koca’nın sorusuna, “Evet maymun istiyorum” cevabı vermesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

GÜNDEM Sağlık Bakan Yardımcı, Ayda'nın sağlık durumunu açıkladı

Elif'in sağlık durumu iyi



Ayda’nın yanı sıra depremin diğer simge çocukları olan Elif, İdil, Günay ve İnci ile diğer yaralılarla da yakından ilgilenen Bakan Koca, “91 saat gibi geç dönemde kurtarılan Ayda bebeğimizi ziyaret ettik. Kendisi yoğun bakımda ama ciddi bir sorunu yok. Kendisiyle rahat konuşabildik. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarabileceğini öğrendim. Elif bebeğimiz, serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. İkizler Ezel ve Elzem ile baya muhabbet ettik" dedi.

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OYNAT 00:20 3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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"İnci kızımız yakında taburcu olacak"

Bakan Koca şöyle devam etti: "Aileyi yoğun bakımda da ziyaret etmiştim. Bunun dışında İdil kızımızın covid testi pozitif çıkmıştı. Anne ve kendini steril odalarında ziyaret ettik. Genel durumları iyi, virüs semptomları göstermiyorlar. Günay evladımız yoğun bakımdaydı, böbrek yükü fazlaydı. Kendisinin genel durumu iyiye gidiyor, 2 veya 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınacaktır. İnci kızımızı da ziyaret ettik. Onun da genel durumu iyi, yakın zamanda taburcu edilebilecek.”