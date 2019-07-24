Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

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İbrahim Kalın: Türkiye ne Batı'dan ne de dünyanın başka bir yerinden uzaklaşıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'te, "Türkiye'nin Batı'dan uzaklaştığı" iddialarına yanıt veren makale kaleme aldı. Kalın, yaptığı değerlendirmede "Türkiye ne Batı'dan ne de dünyanın başka bir yerinden uzaklaşıyor. Aksine, dış politika seçeneklerini genişletip çeşitlendiriyor ancak NATO'nun güvenliği ve bütünlüğü pahasına dışlanıyor" ifadelerini kullandı.