Gündem Düzcede iki kişinin daha cansız bedeni bulundu
DÜZCE

Düze son dakika haber: Düzce'de iki kişinin daha cansız bedeni bulundu

Düzce'de iki kişinin daha cansız bedeni bulundu

Düzce'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında bir kadın ve bir çocuk cesedine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir kadın ile çocuk cesedi bulundu.

Bölgede kayıp 4 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri Uğurlu köyünde bir kadın ile bir çocuğun cesedine ulaştı.

Ekipler, cesetlerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Ekiplerin, kayıp 2 kişiyi bulmak için bölgedeki arama çalışması sürüyor.

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, dün de Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

66 bina için heyelan riski var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine 66 binamız da heyelan riski altında"dedi.

REKLAM
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Kandil'de etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.
İngilterenin yeni başbakanı

İngiltere'nin yeni başbakanı

​May'in görevi bırakmasının ardından bayrağı devraldı.
Acele edin

Acele edin

Eskişehir'i seçen öğrencilere 'kiralık ev' uyarısı yapıldı.
Sevkiyatın ilk etabı tamamlanıyor

Sevkiyatın ilk etabı tamamlanıyor

​Rusya, S-400 sevkiyatlarının bitiş tarihini açıkladı.
Sır ölüm

Sır ölüm

Türk öğrenci, Almanya'da hayatını kaybetti.
9 gün tatile karşıyız

9 gün tatile karşıyız

​Bayram tatili tartışmasında dikkat çeken yorum.

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

Darbeci pilot yüzbaşı diğer sanıklara vermek isterken yakalandı.

24 ile uyarı

24 ile uyarı

​Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı.

Hamile kediyi<br>Pitbull'a parçalattı

Hamile kediyi
Pitbull'a parçalattı

Kediyi kuyruğundan tutarak Pitbull'un ağzına attılar.
Uzun kuyruklara son

Uzun kuyruklara son

Yeni sistem ile kayıt işlemleri artık daha hızlı olacak.
Konutta <br>faizleri düşürdü

Konutta
faizleri düşürdü

​5 ile 10 yıl vadede yüzde 1,49'a çektiğini açıkladı.
Yapay zeka<br>tespit edecek

Yapay zeka
tespit edecek

​Orman yangınları ile teknolojik mücadele.
Bir acı<br>haber daha

Bir acı
haber daha

​Selde ölü sayısı 5'e yükseldi, 2 kişi ise aranıyor.
900 baz<br>puan inebilir

900 baz
puan inebilir

​Denizbank Genel Müdürü, faiz tahminini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.