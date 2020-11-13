Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Açık alanda sigara içmekten ceza yiyenlerin ortak bahanesi Haberim yoktu
ÇORUM

Düzce haberleri: Açık alanda sigara içmekten ceza yiyenlerin ortak bahanesi: Haberim yoktu

Açık alanda sigara içmekten ceza yiyenlerin ortak bahanesi: Haberim yoktu

Düzce’de İstanbul Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri maske takmayan ve sigara içen kişilere idari para cezası uyguladı. Maskesiz ve sigara içen vatandaşlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Sigara içen vatandaşlar yasaktan haberlerinin olmadığını iddia etti.

Haber Merkezi İHA
Yasağa uymayan vatandaşlar hem açık alanda sigara içiyorlar hem de maskelerini indiriyorlar.
Yasağa uymayan vatandaşlar hem açık alanda sigara içiyorlar hem de maskelerini indiriyorlar.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ve yeni genelge ile birlikte Düzce Valiliğinin belirlediği açık alanlarda sigara içme yasağı ile ilgili ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi. Denetimler süresince genellikle orta yaş grubunun maske takmaması ve sigara içmesi dikkat çekti. Bir başka dikkat çeken görüntü ise sigara içen vatandaşlar ile polis ekipleri arasında gerçekleşen diyalog oldu.
Sigara yasağından haberleri yok

İstanbul Caddesinde denetim sırasında sigara içen bir vatandaş polis ekipleri tarafından uyarıldı. Sigara yasağına uymayan vatandaşa sorulan sigara yasağını ‘yasaktan haberim yoktu’ diyerek geçiştirerek sigarayı söndürdü. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ekipleri de drone ile havadan denetimlere destek verdi.

Çorum'da başkan yardımcısından caddede sigara içen gence: Delikanlı, 900 liran var mı?
GÜNDEM
Çorum'da başkan yardımcısından caddede sigara içen gence: Delikanlı, 900 liran var mı?

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar taburcu oldu
HAYAT
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar taburcu oldu

Koronavirüsle mücadele eden kahraman doktorlar anlatıyor: Piyango gibi bir hastalık
KORONAVİRÜS
Koronavirüsle mücadele eden kahraman doktorlar anlatıyor: Piyango gibi bir hastalık
Abone Ol Google News
Oktara hapis talebi

Oktar'a hapis talebi

​150 yıldan bin 365 yıla kadar ceza isteniyor.
Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi

​Eski Mısır dönemine ait, bir milyon liraya satacaklardı.
Ne söz verdiysek yerine getirdik

Ne söz verdiysek yerine getirdik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da konuştu.

​Kanada yasaklayınca Türkiye üretti..

Musk'ın yaptırdığı 4 testten ikisi negatif ikisi pozitif çıktı.

​Bakan Dönmez, müjdeli haberi verdi.

​Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak.

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerli

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerli

Cantemir, 'Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu' ile yön veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.