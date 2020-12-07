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POLİTİKA

DW röportajı çarpıtınca DSÖ Türkiye Ofisi'nden açıklama geldi: Türkiye pandemiyi ilk günden beri gayet iyi bir şekilde yönetiyor

Alman DW Türkçe'nin Türkiye'deki koronavirüs gelişmeleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi'yle yaptığı röportajın çarpıtılmasının ardından örgüt yeni bir açıklama yayınladı. DSÖ Türkiye Ofisi yanlış yorumlanığını vurgulayarak röportajın tam halini yayınladı. "Türkiye'de durum, Avrupa ülkelerindeki ya da ABD'deki kadar kötü değil" açıklamasını yapan DSÖ "Türkiye, pandemiyi ilk günden beri gayet iyi bir şekilde yönetiyor" ifadelerine yer verdi.

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DSÖ Türkiye Ofisi pandeminin Türkiye'de gayet iyi bir şekilde yönetildiğini açıkladı.
DSÖ Türkiye Ofisi pandeminin Türkiye'de gayet iyi bir şekilde yönetildiğini açıkladı.

Alman Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin Türkiye'de koronavirüs gelişmeleri ile ilgili yayınladığı çarpıtılan röportaj üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi bir açıklama yayınladı.

Haberler üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi, röportajın bazı basın yayın organları tarafından yanlış yorumlandığını vurguladı. Açıklamada röportaj metninin tam metni yayınlandı.

İşte o açıklama:

"DSÖ Türkiye, 4 Aralık Cuma günü DW Türkçe ile dünyadaki ve Türkiye'deki son Covid-19 durumu hakkında bir röportaj yaptı ve yazı bugün DW Türkçe tarafından yayınlandı. Medyaya profesyonellikleri ve medyanın toplum farkındalığını artırmadaki savunuculuk rolü için teşekkür ederiz. Ancak maalesef bazı medya kuruluşlarının DW Türkçe röportajında yaptığımız bazı açıklamaları yanlış yorumladıklarını fark ettik. Açık ve tutarlı iletişim, toplumun yararına yönelik olması ve tüm paydaşlar tarafından kanıta dayalı politika geliştirme ve karar alma için son derece önemlidir. DW Türkçe ile yaptığımız röportajın bir kısmını tekrar açıklık getirmek adına paylaşıyoruz.

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DSÖ'nün tamamını yayınladığı cevaplarda, "Türkiye'de durum, Avrupa ülkelerindeki ya da ABD'deki kadar kötü değil. Türkiye, pandemiyi ilk günden beri gayet iyi bir şekilde yönetiyor. Şimdi, diğer ülkelere kıyasla iyi durumdayız." ifadelerine yer verildi.

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