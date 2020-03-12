E-5 Karayolu’nda tabancalı maganda dehşeti

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla beraber Ankara istikametine doğru ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre gittikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı. Kara yolunda adeta terör estiren şahıs, korku ve paniğe sebep oldu. Hem vatandaşların hem de arkasındaki arkadaşının canını tehlikeye atan maganda, arkadaşının kaydettiği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

OYNAT 00:00 Tabancalı maganda kamerada E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken iken, tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Maganda, İstanbul'un çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı. Polis, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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İHA vatandaşların canını hiçe sayan maganda her yerde aranıyor.

Daha önce de yapmış

Öte yandan aynı magandanın Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde trafikte kask bile takmadan tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.

GÜNDEM Bakırköy'de insanların üzerine aracı süren maganda Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı

İHA

Şov yapıyor

Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda da araçların arasında tek teker üzerinde seyreden maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Polis, bir an olsun umursamadığı sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.