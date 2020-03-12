E-5 Karayolu’nda tabancalı maganda dehşeti

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla beraber Ankara istikametine doğru ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre gittikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı. Kara yolunda adeta terör estiren şahıs, korku ve paniğe sebep oldu. Hem vatandaşların hem de arkasındaki arkadaşının canını tehlikeye atan maganda, arkadaşının kaydettiği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.
Daha önce de yapmış
Öte yandan aynı magandanın Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde trafikte kask bile takmadan tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.
Şov yapıyor
Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda da araçların arasında tek teker üzerinde seyreden maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Polis, bir an olsun umursamadığı sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.