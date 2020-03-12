Gündem E-5 Karayolunda tabancalı maganda dehşeti
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E-5 Karayolu’nda tabancalı maganda dehşeti

İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda, arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken, tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Megakentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polis, o anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücünün peşine düştü.

Haber Merkezi İHA
Polis her yerde silahlı sürücüyü arıyor.
Polis her yerde silahlı sürücüyü arıyor.

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla beraber Ankara istikametine doğru ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre gittikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı. Kara yolunda adeta terör estiren şahıs, korku ve paniğe sebep oldu. Hem vatandaşların hem de arkasındaki arkadaşının canını tehlikeye atan maganda, arkadaşının kaydettiği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

Tabancalı maganda kamerada
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Tabancalı maganda kamerada
E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken iken, tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Maganda, İstanbul'un çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı. Polis, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


İHA
vatandaşların canını hiçe sayan maganda her yerde aranıyor.

Daha önce de yapmış

Öte yandan aynı magandanın Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde trafikte kask bile takmadan tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.

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GÜNDEM
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İHA

Şov yapıyor

Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda da araçların arasında tek teker üzerinde seyreden maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Polis, bir an olsun umursamadığı sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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