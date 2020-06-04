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ANKARA

e-Devlet aylık 500 milyon kullanım sayısına ulaştı

Koronavirüs salgını sürecinde e-Devlet Kapısı'nda aylık ortalama kullanım 300 milyondan 500 milyona yükseldi. e-Devlet Kapısı'nda bu yılın mayıs sonu itibarıyla en fazla kullanılan hizmet, 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylık kullanım ortalaması 300 milyondan 500 milyona yükselen e-Devlet Kapısı'nda en fazla yararlanılan hizmet 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu.

  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerinin tek bir noktada, basit, sade ve anlaşılır bir dille vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına elektronik ortamda sunulması amacıyla kurulmuştu.

Çay hasadını bekleyenlere seyahat müjdesi: E-devlet üzerinden başvuracaklar
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2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlendi.
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Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacak.
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İçişleri Bakanlığı başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacak.
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Giriş-çıkış kısıtlaması bulunan şehirlerden çay hasadına gitmek isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yaparak izin alacak.
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Çay hasadını bekleyenlere seyahat müjdesi
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Çay hasadını bekleyenlere seyahat müjdesi
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Çay hasadını bekleyenlere seyahat müjdesi
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Çay hasadını bekleyenlere seyahat müjdesi
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Çay hasadını bekleyenlere seyahat müjdesi
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Çay hasadını bekleyenlere seyahat müjdesi
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Çay hasadını bekleyenlere seyahat müjdesi
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Çay hasadını bekleyenlere seyahat müjdesi
Çay hasadını bekleyenlere seyahat müjdesi: E-devlet üzerinden başvuracaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında yaş çay alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, ayrıca koronavirüs nedeniyle çay hasadına gidemeyenler için yeni bir uygulamanın e-Devlet üzerinden hizmete alınacağını açıkladı. İşte detaylar....

Hizmetlerin yüzde 97'si buraya entegre edildi

Yapılan çalışmalar sonucu 1 Haziran itibarıyla 659 kurumun 5 bin 66 hizmeti e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandı. Böylece Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) kapsamında kamu kurumlarının çevrimiçi sunabilecekleri hizmetlerin yüzde 97'si buraya entegre edildi.

  • Entegrasyon çalışmaları sadece kamu kurumlarıyla sınırlı kalmadı, belediyeler, üniversiteler, kamu hizmeti sunan elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon firmalarıyla da çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildi
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildi

Geçen yıl tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde, doğal gaz ve elektrik abonelik ile fesih başvuruları e-Devlet Kapısı'na taşındı.

Dijital dönüşümde e-Devlet kilit konumunda

Küresel salgın döneminde kamu kurumları, memurlar aracılığıyla vatandaşlara verdikleri hizmetleri, bu süreçte elektronik ortamdan verme arayışı içine girdi.Ayrıca salgın sürecinde bu tür taleplerin normal hizmet geliştirme sürecinden daha hızlı bir şekilde karşılanması gereği ortaya çıktı.

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  • İlk etapta salgınla ilgili olan maske dağıtımı, sosyal yardımlar, seyahat izin belgesi gibi hizmetler elektronik ortama, kurumlarla beraber çalışılarak taşındı. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda e-Devlet Kapısı, merkezi ve kilit konumunu sürdürüyor.

Bu yeni süreçte, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda e-Devlet hizmetlerine bütüncül bir bakış açısı kazandırmak için basit hizmetlere ilave olarak, birçok kurumun servislerinin kullanılması sonucu yeni bütünleşik hizmet geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

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