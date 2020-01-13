E-muhtıra’ya takipsizlik

Türk siyasi tarihinin kırılma noktalarından 27 Nisan 2007’deki e-muhtıraya ilişkin önemli bir karar alındı. Görev süresi 16 Mayıs 2007’de dolan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yerine yapılacak seçimde 367 krizi yaratılmış, ilk tur oylamanın yapıldığı 27 Nisan akşamında da Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde saat 23.25’te bir bildiri yayınlanmıştı. Bu bildiri, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ‘e-muhtıra’ olarak adlandırılmıştı. O günden beri siyasetin gündeminde kalan bildiri, 29 Ağustos 2011’de Genelkurmay Başkanlığının sitesinden kaldırıldı.

2012’DE BAŞLADI

Ankara Başsavcılığı, 2012 yılında şikayet üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın tek şüphelisi ise “Bizzat ben kaleme aldım” açıklamasında bulunan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’tı. Başsavcılık, 2015 Aralık’ta ise Büyükanıt’ın “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Büyükanıt, 21 Kasım 2019’da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA KAPANDI

Başsavcılık, Büyükanıt’ın hayatını kaybetmesi üzerine söz konusu soruşturmada, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 172. maddesi uyarınca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. 25 Aralık 2019’da verilen kararla birlikte “e-muhtıra” soruşturması kapanmış oldu.