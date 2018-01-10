e-Okul girişi sınav sonuçları nasıl öğrenilir

2018 e-okul veli bilgilendirme sistemi ile yazılı sınavlarını ve sözlü sınavlarının sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler ve öğrenciler aynı zamanda e-okul ile devamsızlık durumunu sorgulayarak takdir teşekkür hesaplaması da yapabiliyor. Peki 2018 e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte 2018 e-Okul VBS giriş ekranı...

e-okul giriş nasıl yapılır?

e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri ve daha birçok bilgi görüntülenebiliyor. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılıyor?

e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girilmeli. Adrese girdikten sonra sağ tarafta yer alan 2Veli Bilgilendirme Sistemi bölümündeki istenen bilgilerin doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girildikten sonra ikinci aşama ekrana gelecek.

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Öğrencinin kimlik bilgileri ve okuluna ilişkin bilgiler sorgulandığı 2018 e-okul ikinci aşamada öğrencinin doğum günü, nüfusa kayıtlı olunan yer, cilt no, aile sıra no ve eğitim görülen şube gibi bilgilerin girilmesi gerekiyor. Bilgiler eksiksiz ve doğru girildikten sonra öğrencinin fotoğrafı da seçilince ekran açılıcak

2018 e-okul giriş ekranı için tıklayınız...

E-okul’dan hangi bilgiler edinilebilir?

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

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Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.

Öğrencilerin devamsızlık hakkı kaç gün?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

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GÜNDEM 2018 Okullar ne zaman tatil olacak

OYNAT 01,06 Bakan Gül'ün güldüren sınav anısı AK Parti Gençlik Kolları'nın üniversiteye yeni başlayan gençlere yönelik başlattığı "Kampüse Hoş Geldin" projesi kapsamında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, öğrencilik yıllarından hatıralar anlattı. Bakan Gül'ünü üniversite yıllarında yaşadığı sınav anısı izleyenleri güldürdü.









