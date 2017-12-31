e-Okul ile karne notlarını öğren

Son dakika E-okul öğrenci girişi ve sınav sonuçlarını haberimizden takip edebilir devamsızlıklarını öğrenmek için sisteme giriş yaparak sonuçları bulabilirsiniz. e-Okul VBS giriş için araştırmasını sürdüren öğrenciler, karnelerin alınmasına kısa bir süre kala notlarını ve eğitimine ilişkin bilgileri görüntülemek istiyor. Sisteme nasıl giriş yapacağını merak eden öğrenciler, internet üzerinde " e-Okul VBS giriş " ve " e-Okul giriş " aramalarını arttırdı. İşte e-Okul VBS’ye nasıl girilir sorusunun yanıtı ve e-okul giriş ekranı…

e-okul girişi nasıl yapılır?

Kullanımı ve girişi oldukça kolay olan e-okul üzerinden öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için ilk yapmanız gereken, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme girmeniz. Bilgisayar üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlarda da mobil olarak kullanılabiliyor.

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e-okul not öğrenme nasıl yapılır?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.