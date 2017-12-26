19 Haziran’da okullar yarı yıl tatiline girecek ve öğrenciler ilk dönem karnelerine kavuşacak. Derslerinde belli bir başarıyı yakalayan öğrenciler takdir veya teşekkür belgesiyle onurlandıracak. 15 tatile sayılı günler kala veliler ve öğrenciler ise durumlarını öğrenebilmek adına e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapıyor. E-okul üzerinden karne noktalarını gören öğrenciler takdir ya da teşekkür mü alacaklar öğrenebilecek. İşte e-Okul karne notu görüntüleme ve takdir teşekkür hesaplama…

E-okul ile takdir-teşekkür hesaplama

Dönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

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85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.

E-okul giriş sayfası için tıklayınız...





E-okul girişi nasıl yapılır?

Kullanımı ve girişi oldukça kolay olan e-okul üzerinden öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için ilk yapmanız gereken, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme girmeniz. Bilgisayar üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlarda da mobil olarak kullanılabiliyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açıl e-okul, bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.