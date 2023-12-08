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E-ticaret üzerinden sahte dekontla 400 bin TL'lik vurgun: Eş zamanlı operasyonlarla yakalanan beş şüpheli tutuklandı

E-ticaret sitelerinden elektronik cihaz satışı yapan kişiler dolandırıcıların hedefi oldu. Sahte telefon numaraları üzerinden iletişime geçtikleri ilan sahipleriyle, ürünleri satın almak için yüz yüze buluşan şüpheliler yanlarında nakit para olmadığını iddia ederek ürün ücretini IBAN numarasına EFT yapacaklarını vadetti. Bir uygulamayla hemen sahte dekont düzenleyen şahıslara yönelik Kocaeli merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu yakalanan beş kişi, çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

20:38 - 8/12/2023 Cuma
IHA
Sahte dekont vurguncuları yakalandı.
Sahte dekont vurguncuları yakalandı.

E-ticaret siteleri üzerinden elektronik ürün satışı yapan 16 kişiyi sahte dekont düzenleyerek toplamda 400 bin TL dolandıran 5 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, e-ticaret sitelerinden elektronik cihaz satışı yapan kişiler dolandırıcıların hedefi oldu. Şüpheliler, sahte telefon numaraları üzerinden iletişime geçtikleri ilan sahipleriyle, ürünleri satın almak için yüz yüze buluştu. Yanında nakit para olmadığını iddia eden şüpheliler, ürün ücretini IBAN numarasına EFT yapacaklarını vadetti. Bu yöntemle ilan sahiplerinin banka hesap bilgilerine ulaşan şüpheliler, bir uygulamayla hemen sahte dekont düzenledi. Ücretin henüz hesaba yatmadığını belirten ilan sahiplerini, EFT sebebiyle geç düşeceği yalanıyla kandıran şüpheliler, sahte dekontu göstererek ikna etti. Ücretin düşmediğini bir süre sonra fark eden ve dolandırıldığını anlayan vatandaşlar ise soluğu emniyette aldı.



Beş şüpheli tutuklandı


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Kocaeli merkezli İstanbul ve Iğdır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişiyi 400 bin TL dolandırdığı tespit edilen Y.E.T., S.T., D.K., M.A. ve B.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#E-ticaret
#Sahte Dekont
#Vurgun
#Dolandırıcılık
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