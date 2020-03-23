EBA hakkında 8 önemli tavsiye öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak



Öğrencilere tavsiyeler

Anadolu Üniversitesi, Koronavirüs tehlikesi süresince öğrencilerin müfredattan geri kalmamalarını sağlayacak EBA sistemi ve evdeki boş vakitlerini verimli geçirmelerine yönelik tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

DHA Öğrencilere 8 tavsiye

-Öncelikle uzaktan öğrenimin yürütüleceği Eğitim Bilişim Ağı’nı dersler başlamadan önce ziyaret ederek kullanım özelliklerini keşfetmeniz, ders döneminde EBA’yı daha rahat kullanmanızı sağlayacaktır.

-Ders dönemi başladığında dersler zamanında takip edilmeli; size özel oluşturulan program ve takvimi önceden takip ederek gerekli hazırlıkları yapmalısınız. Ayrıca EBA üzerinden geçmiş konuları tekrar ederek konu eksiklerinizi kapatabilir; böylelikle tatil sonunda konu eksiğiniz olmadan öğreniminize devam edebilirsiniz.



DHA Öğrencilere tavsiyeler de bulunuldu

-Sistemde yer alan sınav, test ve alıştırma dokümanlarına ulaşabilir; farklı ders ve sınıflara ait alt konu, konu ve ünite seviyelerinde testlerin yer aldığı sınavlar bölümünden, pekiştirmek istediğiniz konulara ait sınavları çözebilirsiniz.

-Öğretmenlerinizin sizlere vermiş olduğu çalışmaları güncel olarak takip etmelisiniz. EBA Sistemi’nde toplanan puan ve rozetler, çevrimiçi ortamda bireysel başarı ölçütü sayıldığından; sistemdeki araştırma ve çalışmaları yaparken gerekli özeni göstermelisiniz.

-Sağlığınızı koruma amaçlı uyguladığınız sosyal mesafe, müze gezmeniz için engel değil. Anadolu Üniversitesi Sanal Müze Uygulaması sayesinde oturduğunuz yerden birçok müzeyi gezerek ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz.

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İHA Öğrenciler konsantre takip ediyor

-Anadolu Üniversitesi’nin; çalgı eğitmenliği, dil öğrenimi, güzel sanatlar, fen ve teknoloji gibi 14 kategoride ders imkânı sunan bir uygulaması olan AKADEMA’ dan faydalanarak evde geçirdiğiniz süreyi daha verimli hale getirebilirsiniz.

-Unutmamanız gereken bir diğer konu ise uzaktan öğrenim döneminde, ekran başında geçirilen süreyi iyi ayarlamak gerektiğidir. Belirli periyotlarla egzersizler yaparak fiziksel rahatsızlıklara karşı önlem almalısınız.

-Sizi paniğe sürüklemeye çalışan, sosyal medyadaki yalan haberlere aldırmadan, uzman ve yetkililerden gelen açıklamaları takip etmelisiniz. Unutmayın ki alınan tüm kararlar, devlet idari yapısının bütünlüğü çerçevesinde sizlerin hakları korunarak alınmalıdır.