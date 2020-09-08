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EĞİTİM

EBA ile uzaktan eğitim nasıl yapılır?

Dijital televizyon TV , EBA TV kanallarıyla uzaktan eğitimin yeni dönemine hızlı bir giriş yaptı. 750 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi derslerini EBA TV kanallarından takip etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “81 ilimizde şu anda bin 420 adet ’EBA Destek Noktası’ kurmuş durumdayız” diyerek EBA destek noktalarının hizmet vereceğini duyurmuştu.

Haber Merkezi Diğer
Birçok ilde EBA desteo noktaları kuruldu.
Birçok ilde EBA desteo noktaları kuruldu.

Dijital televizyon TV , EBA TV kanallarıyla uzaktan eğitimin yeni dönemine hızlı bir giriş yaptı. 750 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi derslerini EBA TV kanallarından takip etti.

DESTEK NOKTALARI KURULDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “81 ilimizde şu anda bin 420 adet ’EBA Destek Noktası’ kurmuş durumdayız” diyerek EBA destek noktalarının hizmet vereceğini duyurmuştu.

EBA Destek Noktası tanıtım programı için Ankara Mamak’ta bulunan Ahmet Kabaklı Ortaokulunda kurulan EBA Destek Noktası’nı ziyaret eden Bakan Ziya Selçuk, EBA’ya erişim sağlayamayan öğrencilerin bu noktalarda dersleri takip edebileceğini belirtti. Öğrencilerin mahallelerine en yakın EBA Destek Noktası’na “https://uzaktanegitim.meb.gov.tr” adresinden ulaşabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, bu noktaların belli sayıda öğrenci ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir biçimde hizmet vereceğini açıkladı.

HANGİ KANALLAR YAYIN YAPACAK?

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. TRT bu yayınları SD (standart çözünürlüklü) ve HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecek. Bu kanallara erişebilmek için frekans ayarlarınızı yapmanız gerekecek.

DERS TEKRARI VAR MI?

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00'de tekrarlanacak.

PROGRAM NEREDE?

Ders programına günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

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