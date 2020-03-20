Ziya Selçuk açıkladı: Evde ders 20 dakika olacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim başlatılacak. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart tarihlerinde TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. TRT’den yapılacak eğitimlerde öğrenciler, bir program dahilinde kendilerine uygun saatlerde derslerini dinleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan binlerce ders videosunun yer aldığı EBA’ya “www.eba.gov.tr” adresinden ulaşım sağlanacak. Bunun yanısıra mobil cihazlara, App Store ve Google Play üzerinden EBA uygulaması indirilebiliyor. EBA’ya, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-okulda tanımlı öğretmenler, öğrenciler ve veliler giriş yapabiliyor. Bu konuda “www.eba.gov.tr” adresinde “yardım” butonu altında ayrıntılı bilgiler yer alıyor. EBA’ya, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-okulda tanımlı öğretmenler, öğrenciler ve veliler giriş yapabiliyor. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet hesap bilgileri, öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleri, veliler ise e-devlet hesap bilgileri ile EBA’ya girebiliyor.

Ders programı

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Dersler

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Ders programı

HER SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da AA Editör Masası’nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, öncelikle ara tatili öne aldıklarını, ikinci haftanın tatil olmadığını söyledi. Selçuk sürecin, okulda yapılan bir eğitimin eve yansıması olduğunu belirterek, “Tatil değil, uzaktan eğitimden bahsediyoruz. Bunun uzayıp uzamaması konusu tümüyle Bilim Kurulunun dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye’deki verileri de izleyerek alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak. O yüzden bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin hazırlıklarımız, senaryolarımız var”

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TELEVİZYON İLE HER HANEYE ULAŞACAĞIZ

Uzaktan eğitimle ilgili teknik olarak bir toplantı yaptıklarını ifade eden Selçuk, toplumda erişimle ilgili en hızlı aracın televizyon olduğunu söyledi. Selçuk, kanal işini çözdüklerini, 6 kanal aldıklarını ve TRT ile ortak çalıştıklarını dile getirdi. Hane halkının televizyonlarının markasına baktıklarını anlatan Selçuk, “Halkın yüzde 30’undan biraz fazlası SD, geri kalanı HD televizyon kullanıyor. Şimdi HD yapsak kanalları belli bir kesim, yüzde 30’dan fazlası izleyemeyecek. SD yapsak diğer kısım. O zaman biz 6 kanal aldık, üçünü HD, üçünü SD yapalım dedik. Yani her haneye ulaşabilecek bir çözüm ürettik.” diye konuştu.

DERSLER EBA TV’DE

Ziya Selçuk, uzaktan eğitim verilecek kanalın adının “EBA TV” olduğunu, logosunun bulunduğunu ifade ederek, ilkokul, ortaokul ve lise gibi ayrımları içerdiğini söyledi. Ziya Selçuk, “Bütün ders kitapları, çocuklarda üç boyutlu ve dijital olarak var. Ayrıca karekod uygulamasıyla ders kitabının bir sayfasındaki fotoğraf, şekil ya da şemaya karekod olarak bastığında onunla ilgili video da gelebiliyor. İsterlerse bu kitapları ekrandan izleyebilirler” dedi. Bakan Selçuk, öğrencilerin EBA’ya nasıl gireceğini Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi veya “eba.gov.tr”, 444 0 632 numaralı telefondan da öğrenebileceğini kaydetti.

ÜCRETSİZ 8 GB İNTERNET

Fotoğraf:Arşiv

Sistemin kullanılabilmesi için 8 GB ücretsiz internet hakkı sağladıklarını, dünyada bunun da olmadığını vurgulayan Selçuk, “Bu tür imkanlarla internet desteği de veriyoruz. Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ile ilgili bazı sınırlılıklar var. Biz, şunu var sayamayız. Herkes, internet, telefon, bilgisayar bulsun diyemeyiz. Bu varsayımsal bir durum” ifadelerini kullandı. Selçuk, televizyonda yayımlanan derslerin özel okullarda okuyan öğrencilere açık olduğunu söyledi.

DERSLER 20’ŞER DAKİKA OLACAK

İstanbul’da 5, Ankara’da 3 stüdyoda, yüzlerce insanın hazırlıklarını sürdürdüğüne vurgu yapan Selçuk, şunları söyledi: “Çeşitli dersler çekiliyor. Sadece dersler değil birtakım sanatsal, sportif çalışmalar, müzikle ilgili muhtevalar ve diğer dersler. İlkokul için hangi saatte, hangi dersler ne şekilde olacak bunu da burada açıklayayım. Pazartesi saat 09.00’da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30’da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20’şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir. Dolayısıyla konsantrasyon meselesi. O yüzden de daha kısa sürüyor. Salı günü de hayat bilgisi, matematik. Üç ayrı kanaldan 6 frekansta bu yayın yapılıyor. İlkokul, ortaokul lise için. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri var ilkokulda. Ayrıca bir de iyileştirme programı var. İyileştirme ne demek? Mevcut müfredatın da gerisinde olan bazı öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize de bir telafi imkanı var ayrıca. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Tekrar saatleri yine yazıyor. Saat 13.30-17.30 arasında ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir veya ortaokulun şu dersleri. Çekimler bitti, içerikler hazır, pilot uygulamalar yapılıyor.”

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SANAL SINIFLAR AÇILACAK

“Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar” diyen Selçuk, şu bilgileri verdi: “Sınav senesinde olan çocuklarımız için öğretmenleriyle aynı sınıfta etkileşimsel olarak dijital anlamda buluşabilecekleri sanal sınıflarımız var. Bu sınıfları onlar için öncelikli olarak kullanacağız”

ÇİN’DEN SONRA BİZ GELİYORUZ

Öğrencilerin EBA’ya girdiği anda oluşabilecek yüklenme nedeniyle eksikliklerin olup olmadığına da bakıldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: “Bu anlamda bazı eksiklikler var. Bunları tamamlamak için yatırımlara başladık. Çin bu konuda bizden iyi. Onların daha büyük bir kitleye sundukları ‘Cloud Classroom’ dedikleri bir anlayış var. Dünyada en iyi Çin, sonra biz geliyoruz”

Çok gerekirse LGS ve YKS ertelenebilir

Hazırladıkları sınav paketlerine ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, “Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki ‘Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim’, geçirebiliriz.” ifadesini kullandı. Paketlerden birinin “Yüz yüze eğitim” ile işlenen konuları içerdiğini aktaran Selçuk, “Diyelim ‘Yüz yüze eğitim’ ile ilgili kısımda bir değişiklik oldu ve okullar açıldı. Karşımıza farklı bir senaryo çıkıyor. Bununla ilgili de bir paketimiz var. Diyelim ki bu sınav ertelendi. Bunlar olasılık yani çocuklarım şunu düşünmesin ‘ertelenmeye karar verilmiş.’ Hayır. Şu anda biz sadece senaryo olarak ertelemeden söz ediyoruz” diye konuştu. Selçuk, LGS ve YKS’ya ilişkin, “Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, her türlü senaryoya hazırız” dedi.

9 sınav tarihi güncellendi

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi’nde değişiklik yaptı. 29 Mart’ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs’ta, 4 Nisan’da yapılacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 3 Ekim’de gerçekleştirilecek. 12 Nisan’da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs’ta, 18 Nisan’daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs’ta, 19 Nisan’daki e-YDS/5 16 Mayıs’ta uygulanacak. 26 Nisan’da yapılacağı duyurulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. 3 Mayıs’ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs’ta düzenlenecek. 20 Eylül’deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos’ta uygulanacak. 16 Mayıs’ta yapılaması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

15 soru cevap

1- TRT- EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

2- Hangi kanallar olacak?

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.

3- Yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir.

4- Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler, kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir.

5- Yayınların tekrarı olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. "eba.gov.tr" içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

6- Dersi kim anlatıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın seçtiği, alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatacak.

7- Yayınların TÜRKSAT uydu parametreleri nelerdir?

HD Alış bilgileri: Alış frekansı:12.084 MHz. Polarizasyon: Yatay (H). Sembol oranı: 13.750. FEC: 2/3. SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz. Polarizasyon: Dikey (V). Sembol oranı: 30.000. FEC: 3/4.

8- Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?

SD (Standart çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT-EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90. kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek. HD (yüksek çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT-EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

9.TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) olmayan cihazlarda SD kanal bulma nasıl yapılacak?

1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA TV Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TÜRKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA TV Ortaokul SD ve TRT-EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.

10- TKGS olmayan cihazlarda HD kanal bulma nasıl yapılacak?

Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı televizyonlarda 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TÜRKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD ve TRT-EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.

11.SD uydu alıcım var, kanalları izleyebilecek miyim?

Evet, her 3 kanal da aynı zamanda SD yayın sağlayacaktır.

12.Farklı sınıflarda okuyan iki çocuğum var ama sadece bir tane televizyonum var. Çakışan yayınlar olduğunda ne yapacağım?

Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edecektir. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecektir. Bu akışlar doğrultusunda hangi çocuğunuzun, hangi saatlerde televizyonu takip edebileceğini planlayabilirsiniz.

13- TV yayınlarında çocuğumun henüz hiç öğrenmediği bir konunun anlatımı olursa ya da çocuğumun kendi okulunda anlatılan konu ile arada kopukluk oluşursa ne yapabilirim?

Konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilir.

14- TV yayınını izleyen çocuğumun öğretmenine soru sorma ihtiyacı olursa ne yapabilirim?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile "eba.gov.tr" üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilmektedir.

15- TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TÜRKSAT aboneleri) eğitim yayınlarını nasıl takip edebilir?

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÜRKSAT Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.

15- Uydu alıcımda bu frekans var ama yayınları izleyemiyorum ne yapmalıyım?

Uydu alıcınızda manuel kanal ekleme bölümünde yukarıda belirtilen frekansları girerek tekrar aratmanız gerekmektedir.