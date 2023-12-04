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Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı.

14:50 - 4/12/2023 Pazartesi
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Ece Ronay'ın güzellik merkezi
Ece Ronay'ın güzellik merkezi
Olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni
Ece Ronay
'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı. Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi.


Polis güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.





#Ece Ronay
#Kadıköy
#Bağdat Caddesi
18 dakika önce
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