Eczacı Abdi deşifre oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Pensilvanya ile Akıncı Hava Üssü arasında iletişimi sağlayan “Eczacı Abdi” kod isimli FETÖ'cünün kimliğine Yeni Şafak ulaştı. Elebaşı Fetullah Gülen'le sivil imam Hakan Çiçek'i görüştüren kişinin Abdullah Bayram olduğu tespit edildi.

HAKAN ÇİÇEK’İN CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek’e ait olduğu belirlenen cep telefonları bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamına yapılan incelemelerde, darbenin planlayıcılarından olan Çiçek'in, darbe günü telefonunda “Eczacı Abdi” olarak kayıtlı kişiyle görüştüğünü belirledi.

DARBE GÜNÜ GÖRÜŞTÜLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bilirkişilerinde yapılan incelemelerde, telefonunda ‘Eczacı Abdi’ adıyla kayıtlı kişi aracılığıyla elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğü belirlendi. “Eczacı Abdi” olarak kayıtlı kişinin de darbe teşebbüsü tarih ve saatinde ABD'de Pensilvanya eyaletinde bulunduğu ve numarasının yurt dışı numarası olduğu saptandı. Bilirkişiler, Çiçek ve “Eczacı Abdi”nin telefondaki çeşitli programlar üzerinden 3 dakika 51 saniye görüştüğünü de hazırladıkları raporda belirtti.

Hakan Çiçek

RAPORDA DA ANLATILDI

Raporda Hakan Çiçek’in, örgüt elebaşı Gülen ile “Eczacı Abdi” adlı kişi arasında, darbe teşebbüsü günü mesaj trafiği olduğu bildirildi. Çiçek’in, saat 20.49'da bu kişiye "Abim çok acil teli ver kendine" mesajı gönderdiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: “Sanığın, 'Eczacı Abdi'den, örgüt lideri Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteği olduğu tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Ölüm kalım' şeklindeki mesaj gövde metninde, sanığın ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünden örgüt lideri Fetullah Gülen'i haberdar etmeye çalıştığı tespit edilmiştir.”

ZİYARETLERİ PLANLIYOR

Yeni Şafak da, soruşturma dosyalarına giren “Eczacı Abdi” nin kimliğine ulaştı. Gerçek adı Abdullah Bayram olan “Eczacı Abdi”nin ABD'de Fetullah Gülen'i ziyarete gelenlerin ulaşımını planlayan kişi olduğu belirtildi. Bayram'ın sürekli Gülen'in yanında bulunduğu ve uzun süredir örgüte hizmet ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK İÇİN İKİ FARKLI GÜZARGAH

Örgüt elebaşı Gülen'e ziyarete gelen özel isimlerin ulaşımından sorumluğu olduğu öğrenilen Bayram’ın FETÖ'cüleri, Pensilvanya'ya götürmek için kullandığı yöntem dikkat çekti. Uçakla gelecek kişilerin New York Havalimanı'ndan alındığı, sonrasında 2 farklı güzergahtan birinin seçilerek önceden belirlenen konaklama merkezinde bir gün bekletildiği, bu kişilerin takip edilip edilmediği kesinleştikten sonra Gülen’e götürüldüğü belirtildi.

Kemal Batmaz - Adil Öksüz

İmamlara VİP hizmet

Pensilvanya’ya transfer işlemlerinden sorumlu ‘Eczacı Abdi’ kod adlı Abdullah Bayram’ın, örgütün tepe isimlerine özel hizmet uyguladığı ortaya çıktı. Bayram’ın 15 Temmuz’dan önce birlikte ABD’ye giden mahrem imamlar Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ı havalimanından bizzat kendisi alarak Pensilvanya’ya götürdüğü belirlendi.