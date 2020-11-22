60 yaşındaki korona hastası yurttan evine kaçtı

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Mehmetçik Karabağ görevine hazır

Mehmetçik, Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde aktif görev yapmak için gün sayıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan’daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Nakliyeyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır” diye konuştu. İntikal için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı bekleniyor.