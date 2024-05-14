Edirne ve Tekirdağ merkezli yedi ilde 'MAHZEN' operasyonları: Metin Singer ve Hakan Uslu suç örgütleri çökertildi

Edirne Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda aralarından elebaşı Singer'in de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, 9 sahte pasaport ile çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.
"Mahzen-45" operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-45” operasyonlarında ise elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, örgütlü olarak "parada sahtecilik" suçunu işledikleri, sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıklarının tespit edildi.