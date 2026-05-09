Edirne'de 1 milyon 950 bin TL’lik sahte deterjan ele geçirildi

00:059/05/2026, Cumartesi
Çeşitli marka ve türlerde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin TL sahte sıvı deterjan ve sıvı deterjan ham maddesi ele geçirildi.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin TL olan sahte deterjan ve ham maddesi ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından A.A. isimli şahsın ikamet ve deposunda arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda çeşitli marka ve türlerde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 950 bin TL olan 3 bin 168 litre sahte sıvı deterjan ve bin 445 litre sıvı deterjan ham maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" ve "Kamu Sağlığına Karşı Suçlar" kapsamında adli tahkikat başlatıldı.



