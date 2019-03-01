Gündem Edirnede 204 göçmen yakalandı
EDİRNE

Edirne'de 204 göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 204 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 204 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Uzunköprü, Keşan ve Meriç ilçesi ile merkeze bağlı Kemalköy köyünde yapılan denetimlerde, Mısır, Cezayir, Fas, Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye uyruklu 204 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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