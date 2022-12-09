Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da trafik polislerine saldıran şahıslar vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi

Antalya Kepez'de Eski Sanayi Kavşağı'nda polisler, uygulama noktasına bir motosikletliyi durdurdu. Motosikletli, yan noktada bulunan bir vatandaş ile kavgaya tutuştu. Olaya müdahale etmeye çalışan polislere de motosikletli elindeki cisimle saldırdı. Polislere saldırıyı gören vatandaşlar, yardıma koştu. Kısa süre içerisinde saldırgan etkisiz hale getirildi. Şahıslar, daha sonra polisler tarafından linç edilmekten kurtarıldı ve gözaltına alındı.