Gündem Edirnede aracı sulama kanalında bulunan avukatın cansız bedenine ulaşıldı
EDİRNE

Edirne'de aracı sulama kanalında bulunan avukatın cansız bedenine ulaşıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde aracı sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına katılan bir gönüllü, kanalın 8'inci kilometresinde hareketsiz birinin olduğunu ekiplere bildirdi.

Haber Merkezi AA
30 yaşındaki Taşdelen'in cansız bedenini sudan çıkardı.
30 yaşındaki Taşdelen'in cansız bedenini sudan çıkardı.

Edirne'de aracı sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, Tekirdağ Deniz Polisi, jandarma ve gönüllüler, yaklaşık 20 kilometrelik kanalda arama çalışması gerçekleştirdi.

Arama çalışmalarına katılan bir gönüllü, kanalın 8'inci kilometresinde hareketsiz birinin olduğunu ekiplere bildirdi.

Belirtilen noktaya giden ekipler, 30 yaşındaki Taşdelen'in cansız bedenini sudan çıkardı. Avukatın cenazesi, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay

Keşan'da yaşayan avukat Taşdelen, 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılmış, geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında 20 kilometre uzunluğundaki, Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalda Taşdelen'in aracını bulmuştu.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen'in bulunamaması üzerine kanalda arama çalışması başlatılmıştı.

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