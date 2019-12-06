Edirne'de aracı sulama kanalında bulunan avukatın cansız bedenine ulaşıldı

Dünya

Kimyaları bozuldu

Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki “yetki alanı sınırlandırma anlaşması” Yunanistan’dan Mısır’a, S.Arabistan’dan BAE, ABD ve Rusya’ya kadar birçok ülkenin kimyasını bozdu. Libya hükümeti UMH tehdit edilirken darbeci Hafter’e destek çağrıları geldi.