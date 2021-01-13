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EDİRNE

Edirne'de aşırı yağış: Tunca Nehri taştı, Meriç Nehri için alarm verildi

Tunca Nehri taştı polis köprüleri trafiğe kapattı

Meteoroloji'nin günler öncesinde yaptığı uyarı sonrası etkili olmaya başlayan yağışlar sonrası Edirne’de 32 saatte debisi 18 kat artan Tunca Nehri’nin bazı köprüleri yatağından taştı. Polis köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatırken, debisi yükselen Meriç Nehri için ise ‘sarı alarm’ verildi.

Haber Merkezi İHA
Edirne’de etkili olan sağanak yağış sebebiyle 32 saatte debisi 18 kat artan Tunca Nehri’nin bazı köprüleri yatağından taştı.
Edirne’de etkili olan sağanak yağış sebebiyle 32 saatte debisi 18 kat artan Tunca Nehri’nin bazı köprüleri yatağından taştı.

Edirne’de, 2 gündür etkili olan ve dün gece itibariyle etkisini artıran sağanak yağışlar sonrası Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri arttı.

DSİ verilerine göre, Tunca Nehri’nin debisi Suakacağı İstasyonu’nda Pazartesi akşam saatlerinde 12 metreküp/saniye ölçülürken, bu gece itibariyle 199 metreküp/saniye artarak 211 metreküp/saniyeye ulaştı. DSİ tarafından Tunca Nehri için ‘kırmızı alarm’ verildi.

Aşırı yağış sonrası Tunca Nehri taştı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi bölgesindeki Fatih Köprüsü’nden akan Tunca Nehri’nin suyu yatağından taştı.

Sarayiçi alanının bir kısmı da taşkının ilk dakikalarında sular içinde kaldı.

Yine Sarayiçi bölgesinde bulunan ve Tunca Nehri’nin aktığı Kanuni Köprüsü’nün taşmasına ramak kaldı.

  • Taşkın nedeniyle polis ekipleri tarafından Sarayiçi bölgesine giriş yapılmasını sağlayan köprüler trafiğe kapatılarak girişlere izin verilmiyor.

'SARI' ALARM VERİLDİ

DSİ verilerine göre Kirişhane İstasyonu’nda Pazartesi akşam saatlerinde su debisi 253 metreküp/saniye ölçülen Meriç Nehri’nin debisi yaklaşık iki kat artarak bu gece itibariyle 449 metreküp/saniye olarak ölçüldü. DSİ tarafından Meriç Nehri için ‘sarı alarm’ verildi.

Afyonkarahisar'da 80 km hızla esen rüzgar beton direkleri yıkıp araçları devirdi
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Kaza akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolu Sultandağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Mutlu idaresindeki 77 BB 172 plakalı otomobil, Erol Koçak yönetimindeki 42 PT 190 plakalı tır, Ahmet Adar idaresindeki 10 KE 288 plakalı kamyon ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait V.B., idaresindeki askeri araç aşırı rüzgardan dolayı birbirlerine çarparak şarampole devrildi.
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Kazada, askeri personeller V.B., T.S., ile otomobildeki Ahmet Mutlu, İsmail Dilek, Elif Kukul ve tır sürücüsü Erol Koçak yaralandı.
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Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çay, Bolvadin ve Afyonkarahisar Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta ise 26 KR 521 plakalı bir kamyonet akaryakıt istasyonu çıkışında devrilirken, karşı şeritte ise bir başka tırın dorsesi ise bankete girerek yan yattı.
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Bölgede yaklaşık 90 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar sebebiyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri ise devriye gezerek yollarda özellikle hızlı seyir eden araçları uyararak kazaların önüne geçmeye çalıştı.
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Öte yandan, olay yerinde görev yapan polis ve jandarmaların rüzgardan dolayı güçlükle hareket etmeleri ise rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi.
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Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar beton direkleri yıktı, kabinleri yerinden söktü. Rüzgardan dolayı çöp konteynerleri ve seyyar esnafların simit satış arabaları da yollara devrildi.
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Rüzgar sebebiyle Atatürk caddesinde orta refüjdeki beton bir elektrik direği ağacın üzerine devrilirken, olay esnasında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yolun boş olması her hangi bir kazanın yaşanmasının önüne geçti.
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Kenttin en işler caddelerinin başında gelen Milli Birlik caddesinde ise seyyar esnafların simitçi ve el arabaları devrildi.
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Rüzgar nedeniyle bir çok bölgede yollara devrilen çöp konteynerleri ise trafikte tehlike oluşturdu. Belediye ekipleri ise kent merkezinde temizlik çalışması başlatarak devrilen malzemelerin yollardan kaldırılması için yoğun uğraş verdi.
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Afyonkarahisar'da 80 km hızla esen rüzgar beton direkleri yıkıp araçları devirdi
Afyonkarahisar'da saatte yaklaşık 80 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Şiddetli rüzgar aralarında tır, kamyonet, otomobil ve jandarma aracının olduğu 6 aracın devrilmesine neden olurken, yaşanan olayda 2'si jandarma personeli 6 kişi yaralandı. Öte yandan şehirde etkisini gösteren şiddetli rüzgar beton direkleri de yıkıp kabinleri yerinden söktü.


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