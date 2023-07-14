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Edirne’de jandarma ve hudut kartallarından terör operasyonu: 25 şüpheli Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunanistan’a kaçma girişiminde olan 25 terör örgütü şüphelisine operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin gerçekleştirdiği faaliyet çalışmaları çerçevesinde son 1 hafta içerisinde Yunanistan’a kaçmak isteyen 16’sı FETÖ/PDY, 4’ü PKK/KCK, 5 MLKP terör örgütü üyesi olmak üzere 25 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.

19:34 . 14/07/2023 Cuma
IHA
Arşiv

Arşiv

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan toplam 25 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Edirne’den Yunanistan’a kaçma girişiminde olan 25 terör örgütü şüphelisine operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin gerçekleştirdiği faaliyet çalışmaları çerçevesinde son bir hafta içerisinde Yunanistan’a kaçmak isteyen 16’sı FETÖ/PDY, 4’ü PKK/KCK, 5 MLKP terör örgütü üyesi olmak üzere 25 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.



#Edirne
#Terör Operasyonu
#FETÖ
#Yunanistan
1 saat önce
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