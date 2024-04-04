|
Gündem

Edirne'de oy sayımında film gibi olay: Temizlik görevlisi çöpe atınca seçimlerin yenilenmesine karar verildi

Edirne'de seçim günü temizlik görevlisinin sayılmayan muhtarlık oy pusulalarını çöpe atması, seçimin yenilenmesine neden oldu. Umurbey Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Turhan Özgünden 2 Haziran 2024 tarihinde mahalle halkının tekrar sandığa gideceğini ifade etti.

09:59 - 4/04/2024 Perşembe
IHA
Arşiv
Arşiv

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde Edirne'de akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 sandık kuruldu. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanmanın sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.


5 sandıkta oy sayımı tamamlanırken son sandıkta ise kriz yaşandı. 3153 numaralı sandıktan çıkarılan belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin oy pusulaları sayılırken, sayılmak için masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı.


Sandık görevlileri tarafından tutanak tutulması üzerine soruşturma başlatan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararı aldı.

Oyların çöpe atılması nedeniyle mahalle muhtarının belirlenemediğini ve seçim gününe kadar görevine devam edeceğini belirten Umurbey Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Turhan Özgünden o gün yaşananları anlatarak, 2 Haziran 2024 tarihinde mahalle halkının tekrar sandığa gideceğini ifade etti.




#Edirne
#Seçim
#Umurbey Mahalle Muhtarlığı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
45-46-47-48 yaşındakilere emeklilik rotası çizildi! 1999 - 2002 - 2006 SGK girişi olanlara erken emeklilik...