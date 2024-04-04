Edirne'de oy sayımında film gibi olay: Temizlik görevlisi çöpe atınca seçimlerin yenilenmesine karar verildi

Nüfusunun büyük çoğunluğu büyükşehirlerde yaşayan bir toplumun iki kutbu temsil eden iki güçlü partiye yönelmesi, uzun süredir takip edilebilen bir durumdur. CHP’nin özellikle büyükşehirlerdeki başarısında bir güç kutbu olarak DEM Parti, İyi Parti seçmenleri başta olmak üzere AK Parti muhalifi seçmeni çeken etkisi göz ardı edilmemelidir.